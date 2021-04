Bekräftat: Flera Premier League-klubbar lämnar Super League

48 timmar efter att planerna offentliggjordes ser Super League nu ut att gå i graven. De sex engelska klubbarna, som sagt att de ska vara med hoppar nämligen av ligan, en efter en. Ett hårt slag mot projektet, som ursprungligen backades upp av tolv klubbar.

Manchester City var först ut med att bekräfta att de kovänder om utbrytarligan.

- Jag är lycklig över att välkomna Manchester City tillbaka till den europeiska fotbollsfamiljen. De har visat att de är smarta, de är en riktig tillgäng för oss, och jag ser fram emot att jobba med dem för en bättre framtid, sa Uefa-presidenten Alexander Ceferin i ett officiellt uttalande under tisdagen.

Natten till onsdag hakade Liverpool, Arsenal, Tottenham och Manchester United på City. Klubbarna har bekräftat att de inte kommer fortsätta sin medverkan i den kontroversiella ligan.

"Som ett resultat av att vi lyssnat på er och det breda fotbollssamhället under de senaste dagarna drar vi oss ur Super League. Vi gjorde ett misstag och vi ber om ursäkt för det", skriver Arsenal på Twitter.

Även Chelsea väntas dra sig ur, men deras bekräftelse dröjer på grund av tisdagens match mot Brighton, som slutade 0-0.

Tottenhams vd Daniel Levy uttalar sig via klubbens hemsida på följande vis:

- Vi ångrar upprördheten och oron vi skapat genom ESL-förslaget. Vi kände att det var viktigt att vår klubb deltog i utvecklingen av en potentiell ny struktur.

Manchester United meddelade tidigare under tisdagskvällen att klubbens vd Ed Woodward lämnar sin post. Han ska dock jobba kvar över 2021.

Utöver de engelska klubbarna har följande lag tidigare hoppat på Super League-projektet; Milan, Juventus, Inter (Italien), Atletico Madrid, Real Madrid och Barcelona (Spanien).

De tolv klubbarna hade som tanke att bryta sig loss ur Champions League och spela matcher på veckodagar i en egen liga.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.