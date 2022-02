Besegrade Real Madrid - nu ansluter Sheriff-tränaren till Ukrainas armé

Sheriff Tiraspol var en stor överraskning i höstens Champions League-gruppspel och fick stora rubriker efter att ha besegrat självaste Real Madrid på Santiago Bernabéu. Hjärnan bakom succén var den ukrainske huvudtränaren Yuriy Vernydub, 56.

Samtidigt som fotbollen pågår har Ryssland attackerat Ukraina, som nu kämpar för att försvara sig mot invasionen. Fler ansluter till den ukrainska armén, och enligt Twitter-kontot Zorya Londonsk är Sheriff-tränaren Vernydub senast i raden.

På en bild syns Yuriy Vernydub i militärdress posera med fredstecknet.

"Sheriff Tiraspols tränare Yuriy Vernydub är klar och redo. Han besegrade Real Madrid i höstas, nu ansluter han till det territoriella försvarsarbetet också", skriver Zorya Londonsk.

Sheriff Tiraspol åkte ur Europa League i torsdags efter att ha förlorat med 2-0 (3-2 sammanlagt) borta mot Braga. Nu, fyra dagar senare, lämnar alltså Yuriy Vernydub den moldaviska klubben för att ansluta till Ukrainas försvar.

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST