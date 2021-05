Beslut uppges taget - Uefa skrotar bortamålsregel

Det var under torsdagen som ansedda The Times rapporterade att Uefa kan skrota den omstridda bortamålsregeln, vilken gör att det lag som gör flest bortamål i en utslagsmatch tar sig vidare till nästa omgång. Denna har framför allt aktualiserats i Champions League och Europa League där kritikerna menar att bortamål inte är ett befogat mått på vilket lag som presterat bäst över två möten.

Och nu skriver The Times-journalisten Martyn Ziegler att Uefas tävlingskommitté tagit beslut om att skrota bortamålsregeln, som varit i bruk sedan 1965. Den tas alltså bort efter 56 år och enligt Ziegler ska tävlingskommitténs beslut nu bara behöva godkännas av Uefas exekutiva kommitté innan det går igenom.

Hur man nu kommer avgöra vilket lag som tar sig vidare till nästa omgång i CL och EL? Det framgår inte, men det är knappast otroligt att matcherna avgörs via förlängning och straffar.

NEW: UEFA clubs competitions committee decides to scrap away goals rule in European football. Now needs ExCo approval.