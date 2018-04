Besvikelse i Barcelona-lägret: "En väldigt ledsam dag"

Barcelona åkte mycket överraskande ut ur Champions League-slutspelet under tisdagen. Trots att man gick in till returen med en 4-1-ledning från hemmaplan så räckte det inte. Roma vann med 3-0 efter att Kostas Manolas nickat in det avgörande målet – och den katalanska klubben är därmed utslagen.

- En väldigt ledsam dag, säger presidenten Josep Maria Bartomeu enligt Mundo Deportivo.

- Jag känner för supportrarna för att vi inte går vidare till semifinal. Stort grattis till Roma.

Tränaren Ernesto Valverde:

- Säsongen är lång. Det här är fotboll. Ibland går allting enligt plan och ibland kommer motgångar.

- Vi är alla besvikna. Vi måste komma igen eftersom vi har två turneringar framför oss.

Enligt Valverde kom fick man inte ordning på spelet vid något tillfälle.

- Vi fick inte möjlighet att spela vårt spel, de spelade otroligt bra och vi måste gratulera dem. Vi kom inte in i matchen vid något tillfälle.