Can utvisad efter stök - sägs slagit Porro i ansiktet

Med sex poäng vardera för Sporting Lissabon och Borussia Dortmund stod mycket på spel i kvällens Champions League-möte. Det portugisiska hemmalaget fick övertaget i första halvlek och när det blåstes av för paus hade Pedro Goncalves gjort mål två gånger om.

Efter halvtidsvilan lät målen vänta på sig. Men det innebar inte att det blev händelselöst. Det började med att Paulinho blev liggande i mittcirkeln efter en närkamp. Sporting ville då se bollen spelas ut, vilket den var på väg att göras men innan sidlinjen plockades den upp av Emre Can. Han hamnade sedan i en närkamp med Pedro Porro, som föll till marken.

Vad exakt som händer sedan är svårt att utläsa. Enligt tyska Bild ska Can ha slagit Porro i ansiktet medan han låg i gräset. Klart är det att stor irritation blossade upp och Can knuffas bort från Porro, när spelare från båda lagen flockas runt duon. Det blev rejält stökigt innan domaren lyckades lugna ner situationen. Han delade då ut fem gula kort – och ett direkt rött till Can, som fick kliva av plan.

Resten av matchen spelade Dortmund sedan med tio man. Bara minuter senare fick Sporting en straff, som missades men Porro tog revansch och nickade in returen. På stopptid fick tyskarna ett tröstmål som skrev slutresultatet till 3-1.

Sporting har nu tre poäng mer än Dortmund, och tio mål bättre i målskillnad, vilket gör det tufft för Dortmund att gå om i sista omgången. Det ser därför ut att bli fortsatt spel i Europa League för de gulklädda, medan Sporting ser ut att avancera i CL.

