Cassano sågar Milan: ”För underlägsna”

Milan åkte på en rejäl smäll i den första Champions League-semifinalen mot Inter. Efter en blytung inledning föll Stefano Piolis manskap med 0-2 och nu har man en tuff uppgift framför sig i kvällens returmöte.

En uppgift som är på tok för svår, åtminstone om man frågar den tidigare Roma- och Real Madrid-profilen, Antonio Cassano.

- Inter måste spela med sitt Primavera-lag för att Milan ska ha en chans. Med eller utan Leao är de för underlägsna, de litar på en spelare som inte är Messi eller Ronaldo, säger Cassano och fortsätter:

- Matchen i Spezia bekräftade för oss hur dåligt Milan är, för mig finns det inga möjligheter. Det är en stor skillnad mellan Inter och Milan. Ledningen med två mål, formen, återhämtade spelare, inklusive Lukaku. Det finns alla förutsättningar för att göra Milans bedrift omöjlig.

ANNONS

Matchen mellan Inter och Milan sparkar igång 21:00 i kväll och går att streama via C More, med sändningsstart 20:00.