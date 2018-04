Chelsea lämnar in formellt klagomål till Uefa efter CL-mötet med Barça

Den 14 mars tog Barcelona emot Chelsea i returen av åttondelsfinalen i Champions League. Hemmalaget vann matchen på Camp Nou med 3-0 och gick vidare efter totalt 4-1.

Före, under och efter matchen var det tumult på läktarna. Chelsea bad sina supportrar att komma in med information till klubben om hur de upplevde situationen. Som ett resultat av detta har man nu lämnat in ett formellt klagomål till Uefa. Supportrarna har vittnat om dålig organisation, brutalitet från polis och matchvärdar och utsättande för farliga omständigheter.

"Chelsea FC tar säkerheten för våra supportrar, både hemma och borta, extremt allvarligt, och det här är inte vad vi förväntar oss när vi är med i evenemang arrangerade av Uefa eller deras medlemsklubbar", skriver Chelsea på sin hemsida.

London-klubben skriver att man nu inväntar ett svar från Uefa.

