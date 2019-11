Chelsea tappade ledning mot Valencia trots Kepas straffräddning

Kepa Arrizabalaga såg ut att rädda segern till Chelsea med en straffräddning. Då skickade Daniel Wass in 2-2 och såg till att hoppet i allra högsta grad lever för Valencia i Champions League.

Chelsea och Valencia slåss i toppen av en ytterst jämn Grupp H i höstens Champions League, där även Ajax gjorde lagen sällskap på sju poäng efter fyra omgångar. Därmed stod mycket på spel när lagen ställdes mot varandra på Mestalla på onsdagen.

Den första halvleken mellan lagen innehöll flera målchanser innan nollan spräcktes. Maxi Gomez missade två jättelägen för Valencia innan N’Golo Kanté och Tammy Abraham testade utan resultat för Chelsea.

1-0 kom först i slutet av halvleken genom Carlos Soler, som löpte in fint i Chelseas straffområde och tryckte in ett inlägg från Rodrigo med en volley. Valencia hann dock knappt jubla innan det var kvitterat, då Mateo Kovacic minuter senare samlade upp en andraboll och tryckte in 1-1 med ett hårt markskott.

Tidigt i den andra halvleken var Christian Pulisic framme och petade in 2-1 till Chelsea efter ett inlägg Kante, men amerikanen blev avvinkad för offside. Efter en VAR-granskning kom domarteamet dock fram till att han var onside, vilket ledde till att målet godkändes.

Valencia fick chansen att kvittera från straffpunkten i andra halvlek när Jorginho gjorde ner José Gayá i straffområdet. Men Kepa Arrizabalaga gick åt rätt håll på Dani Parejos skott och kunde styra undan straffen från Valencia-anfallaren.

Men Valencia gav inte upp hoppet och knappa tio minuter från slutet kvitterade Daniel Wass. Mittfältaren kom loss på högerkanten och skickade ett inlägg som gick över alla spelare och skruvade in sig snyggt via stolpen.

Ett par böljande slutminuter resulterade inte i något ytterligare mål trots ett jätteläge för Rodrigo på tilläggstid, utan matchen slutade 2-2. Det tar både Chelsea och Valencia upp på topp i gruppen åtta poäng innan Ajax ska spela mot Lille i gruppens andra match på onsdagen.

Startelvor:

Valencia: Cillessen - Jaume Costa, Garay, Gabriel, Gayá - Ferrán Torres, Parejo, Wass, Soler - Rodrigo, Maxi Gómez

Chelsea: Arrizabalaga - James, Zouma, Christensen, Azpilicueta - Jorginho, Kanté, Kovacic - Pulisic, Abraham, Willian