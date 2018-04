Chiellinis gest mot Real-spelarna: "Ni betalar"

Det blev minst sagt irriterat då Juventus på övertid tappade avancemanget mot Real Madrid i Champions League. Juve fick straff efter Mehdi Benatia rivit ner Lucas Vazquez i straffområdet – vilket fick Juventus-spelarna att rasa.

Målvakten Gigi Buffon visades ut och mittbacken Giorgio Chiellini var fly förbannad efter slutsignalen. Bland annat antydde han med gester och ord att Real skulle ha betalat domaren, det skriver sajten Football Italia.

"You pay", ska Chillini ha skrikit i riktning mot spelarna och illustrerat sin antydan med diverse gester. Samma sak rapporterar även italienska Goal.

Matchen slutade 3-1 till Juventus efter att Ronaldo krutat in den efterföljande straffen. Det innebär i sin tur att Real är vidare till semifinal.

Chiellini made the 'money' gesture at #RealMadrid players after that penalty call and said: "You pay?"

Liveblog https://t.co/twv8Qdmx4u #RealJuve #RMAJUV #UCL