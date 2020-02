City reste sig mot Real Madrid – Ramos utvisad i Reals mardrömsminuter

Årets kanske största tungviktsmöte den här säsongen i åttondelsfinalerna av Champions League är mötet mellan Real Madrid och Manchester City. Det första mötet var avvaktande till en början, men i andra halvlek tända matchen till efter att Real Madrid tagit ledningen. Men åtta mardrömsminuter, med två baklängesmål och en utvisning, ger City drömläge att avancera efter första matchen.

De första tjugo minuterna i matchen var avvaktande, där City skapade den bästa chansen. Kevin de Bruyne spelade fram Gabriel Jesus, som tvingade Thibaut Courtois till en räddning med ett lurigt avslut. Real Madrid skapade en god chans själva, där Karim Benzemas nick tvingade Ederson att lämna en farlig retur. Ferland Mendy var nära att nå bollen och kunna raka in den i öppet mål, men bollen hamnade precis utom fransmannens räckhåll.

Inledningen av den andra halvleken blev svängig och det var Real Madrid som utnyttjade en chans först. Laget vann bollen högt upp i banan och efter en snabb omställning var det Isco som var sist på bollen och spanjoren kunde enkelt rulla in 1-0 mot ett överspelat försvar.

Men Manchester City tog sig tillbaka in i matchen och vände sent med hjälp av två sena mål. Först nickade Gabriel Jesus in kvitteringen innan Raheem Sterling blev fälld och fick straff. Den tog Kevin de Bruyne hand om och lurade iskallt ner sin landsman Courtois och slog in bollen i ena hörnet.

Mardrömsminuterna fortsatta för Real som ett par minuter senare fällde en fri Gabriel Jesus och blev utvisad. Han missar därmed returen i Manchester, en match där Real kommer att få jaga. För City höll undan för seger med 2-1 de sista fem minuterna av matchen, trots en farlig chans för Ferland Mendy på stopptid.

- Dubbelmötet är inte slut med det här resultatet. Vi spelade 75 spektakulära minuter mot ett riktigt bra lag. Sedan var det 15 minuter där vi inte gjorde något av det vi borde ha gjort. Det är därför de jobbade tillbaka och tog ledningen. Vi har mycket jobb framför oss, säger Casemiro enligt Uefas hemsida.

I City-lägret var det muntrare tongångar.

- Naturligtvis är det ett bra resultat. Vi gjorde inte mål de senaste två gångerna vi spelade borta (Mot Liverpool 2018 och Tottenham 2019) så vi gjorde det nu. Jag skulle säga att vi nådde vår högsta nivå, vi släppte in ett mål vi inte borde ha släppt in och när de var bättre gjorde vi ett mål, men det är den här tävlingen och det är fotboll, säger tränaren Pep Guardiola.

Returen spelas den 17 mars.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Mendy - Modric, Casemiro, Valverde - Isco, Benzema, Vinicius

Manchester City: Ederson - Walker, Laporte, Otamendi, Mendy - Rodri, Gundogan - Mahrez, de Bruyne, B.Silva - Jesus