City-stjärnan vansinnig - efter Mbappé-tweet

Manchester City är klara för Champions League-semifinal efter 2-1 segern i Dortmund. Stor matchhjälte blev Phil Foden, som stängde matchen med sitt 2-1-mål. Efter slutsignalen sågs talangen, med ett leende på läpparna, fira med sina lagkamrater. Men det ändrades snabbt.

Ett inlägg publicerades på Fodens Twitter med texten "@KMbappe - är du redo" (City möter PSG i semifinalen). Det gjordes av ett företag som driver mittfältarens konto, och tonen på tweeten ska ha gjort spelaren och hans representanter rasande, rapporterar The Athletic.

Kort därefter raderades den.

Sky-experten, tillika Manchester United-ikonen Gary Neville kommenterade händelsen:

"Jag nämnde det för några veckor sedan kring spelare som låter företag driva deras sociala medier-konton. Grabbar, använd era egna konton! Din oberoende tanke och trovärdighet står på spel. Det är din röst, inte någon annans", skrev han på Twitter.

I mentioned on here a few weeks ago about players having their accounts run by social media companies. Lads run your own accounts! Your independent thought and authenticity is at stake . It’s your voice , not anyone else’s. Morning by the way . Go and attack the hell out of it ❤️ pic.twitter.com/M997r8kbWa