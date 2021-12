CL-match uppskjuten efter snöoväder

Tanken var att Atalanta skulle ta emot Villarreal i Champions League-gruppspelets sista omgång under onsdagskvällen - men så blev det inte. Ett snöoväder hade nämligen dragit in över Bergamo och gjort planen ospelbar.

Hemmaarrangören försökte förgäves skotta planen, och först blev matchen tillfälligt uppskjuten i 20 minuter med hopp om att kunna göra planen matchredo. Men det konstaterades snabbt att det inte skulle gå att spela fotboll på Gewiss Stadium under kvällen, varpå Uefa i samråd med domarna tog beslutet att skjuta upp matchen.

Uefa har meddelat att ett nytt matchdatum kommer att kommuniceras inom kort.

Due to adverse weather conditions, the referee, in conjunction with the UEFA delegate & the teams, has decided to postpone the match between Atalanta & Villarreal in Bergamo.



An announcement will be made in due course about the re-arranged date & time for this game to be played.