CL-panelen inför semifinalerna: "Att sopa banan med Real Madrid tror jag är omöjligt"

Champions League går in i semifinalstadiet och först ut är kvällens match mellan Real Madrid, som sänds på TV4 och streamas på C More. Fotbollskanalen har pratat med en panel av experter, som ger sin syn på semifinalerna.

Wayne Rooney skrev i en färsk krönika att han tror att Manchester City kommer ”sopa banan” med Real Madrid. Tror du också att det blir utgången? Varför/varför inte?

MIKAEL LUSTIG

- Mötet kommer leva inför match 2! Men där är City för bra just nu och kommer relativt enkelt gå vidare.

VICKI BLOMMÉ

- Att sopa banan med Real Madrid tror jag är omöjligt så fort Champions League-hymnen går igång. Speciellt inte när Ancelotti är på tränarbänken och erfarna ledare som Modric, Kroos och Benzema på planen. Jag tror lite mer på City för att jag förväntar mig att Haaland kommer ha ett övertag mot Reals backlinje, samt att City har förmågan att kontrollera matchen. Men jag är helt övertygad om att det kommer bli ett jämnt dubbelmöte.

ADAM PINTHORP

- Jag delar inte Rooneys "sopa banan"-känsla då få lag mäktar med att göra det med just Real Madrid - framför allt inte i Champions League. Men jag har ändå en känsla att City löser det den här gången. Ett mer väloljat maskineri till lag, nu också med mer spets än förra säsongen.

OLOF LUNDH

- Klart att Manchester City är favorit att ta sig till final och det av flera skäl. City får avsluta semifinalspelet på hemmaplan och det är en klar nackdel för Real Madrid som ju stod för flera starka insatser på Santiago Bernabeu (bland annat vände man underläge mot Manchester City) när man tog titeln för ett år sedan. Pep Guardiola har fått en spets som hans lag saknade tidigare och Erling Haaland är möjligen den sista biten i Champions League-bygget. Lägg till det att Real Madrid haft en tyngre säsong och ”bara” vunnit den spanska cupen av de riktiga titlarna. Om Manchester City sopar banan med Real Madrid är jag mer osäker på, men Guadiolas lag kan onekligen straffa motståndare om matcherna rinner i väg.

GUSTEN DAHLIN

När det kommer till Real Madrid så är ingenting sannolikt och ingenting är osannolikt. Jag kan absolut se Manchester City slå ut Real Madrid klart och tydligt på alla sätt och vis, men jag kan också se de regerande mästarna avancera fullt välförtjänt på ren klass. Och däremellan ryms ytterligare hundra olika utfall på denna semifinal.

Varför är Milanoderbyt så speciellt – och hur tror du att det slutar?

MIKAEL LUSTIG

- San Siro är en av de bästa arenorna i världen, bildkulissen är alltid magisk. Inter vinner då Milans offensiv inte räcker till.

VICKI BLOMMÉ

- På grund av rivaliteten, traditionen, historian och båda klubbarnas stora framgångar genom den. Det inte finns någon annan stad i Europa som har två stycken så framstående lag när det kommer till titlar i Champions League. Lägg på världens bästa fotbollsarena med två proppfulla curvor och otroliga tifon.

Det blir tajt, men jag tror Milan drar det längsta strået. Även om Inter har fler potentiella matchavgörare i mina ögon, så tror jag Milan har mentaliteten och karaktären som krävs.

ADAM PINTHORP

- Två giganter i samma stad, bara det är extraordinärt. Med den historian som finns - och att lagen dessutom varit ifrån Europa-toppen i nästan 15 år understryker vikten av just det här derbyt. Det kommer bli storslaget.

OLOF LUNDH

- Två av fotbollsvärldens giganter från samma stad innebär alltid laddade derbyn. Lägg till Champions League och det blir en extra dimension till de här matcherna där det är ligavinnarna från 2021 och 2022 som möts. Sedan är det fakta att både Serie A och de här två klubbarna varit en bit från den här nivån i rätt många år och nu är man nära en final. För Milan vore det något speciellt att få spela final efter knappt deltagit i Champions League under tio år och dessutom går finalen i Istanbul (där man har revansch att utkräva). Inter har inte haft lika tuff vandring som Milan men det är 13 år sedan man vann och över 90 minuter vet alla att det kan gå att skrälla. För oavsett vilket av lagen som tar sig till final blir man en outsider att ta titeln.

GUSTEN DAHLIN

- Det är det största derbyt Europa har att erbjuda sett till kontinentala framgångar genom historien. Och då ska vi inte ens tala om att det är två av de tre största klubbarna från ett så stort och klassiskt fotbollsland som Italien. Meritmässigt kommer inget annat europeiskt derby i närheten, det är de två senaste italienska mästarna och den här semifinalen markerar verkligen att Italien lagt en mörk klubblagstid bakom sig.

Jag tror Inter går till final och jag vill vara tydlig med att jag haft dem som dark horse ända sedan i höstas.

Rafael Leao ser ut att missa det första derbymötet på onsdag. Vad betyder det för Milan?

MIKAEL LUSTIG

- Allt nästan, han är deras gubbe som kan öppna upp Inter, utan honom får Milan hoppas på målsnåla matcher.

VICKI BLOMMÉ

- Det vore såklart ett väldigt hårt slag mot Milan att tappa den klart viktigaste och spetsigaste spelaren i offensiven. När Milans anfallsspel inte flyter på kollektivt, vilket är ganska ofta, så har Leao varit nyckeln till att i princip på egen hand skapa målchanser och avgöra matcher.

ADAM PINTHORP

- Tråkigt för Milan och för alla neutrala. Den största individuella attraktionen försvinner, en spelare som avgör matcher helt på egen hand. Det kan bli helt avgörande för dubbelmötet.

OLOF LUNDH

- Respass? Ja, nästan så illa är det sett till att Leao är den som är en stor del av Milans offensiv.

GUSTEN DAHLIN

- Det betyder jättemycket, dels i faktisk spets och kvalitet, men kanske ännu mer i det mentala spelet vad gäller kollektivt självförtroende. Som motståndare har man enorm respekt för ett Milan med Rafael Leao på planen.

Vilka spelare i respektive semifinal tror du blir avgörande och varför?

MIKAEL LUSTIG

-Militao om han spelar för Real, antingen 5 plus eller 1 plus. Samma sak med Leao för Milan.

VICKI BLOMMÉ

- I Real-City så finns det många med kapacitet att avgöra, men det brukar vara någon av anfallsstjärnorna som snor showen. Haaland, De Bryune, Vini Jr eller Benzema? Någons kväll blir det.

I Milano så tror jag det är Lautaro Martinez och Barella som Milan får se upp med allra mest. Med Leao tveksam så är det istället Theo Hernandez som Inter måste fokusera mest på att stoppa och även att försöka överlista Maignan som storspelat under våren.

ADAM PINTHORP

- Den av Maignan och Onana som vinner målvaktskampen i Milano-derbyt. Och när jag ändå sagt att City går till final på grund av mer spets än förra säsongen tvingas jag rikta blicken mot en viss norrman.

OLOF LUNDH

- Haaland avgör för Manchester City i jakten på ännu ett rekord. Det är den spelare som Manchester City saknat under Pep Guardiolas försök att ordna titeln. Milans försvarslinje med Simon Kjaer i spetsen är stark och bakom sig har man Mike Maignan. Den franske målvakten får den rätta hjälpen och ser till att Milan når final.

GUSTEN DAHLIN

- I semifinalen mellan Manchester City och Real Madrid tror jag Thibaut Cortouis har chansen att bli avgörande. Inte så att det är hans fel om Real Madrid inte går vidare, men belgaren besitter absolut ett målvaktsspel som gör att han kan bli avgörande åt rätt håll för spanjorerna. Gör Courtois två riktigt, riktigt bra matcher går Real Madrid vidare.

I Milanoderbyt tror jag att anfallsparet LuLa (Lukaku och Lautaro) kommer bli tungan på vågen för Inter. Båda är i målform och har, till slut, hittat tillbaka till varandra efter en minsann knackig säsong för Lukaku.

Vad ser du mest fram emot kring de här semifinalerna?

MIKAEL LUSTIG

- Reals mästerskapsgubbar, kan de göra det igen mot Citys gubbar som aldrig har gått hela vägen och måste göra det nu.

VICKI BLOMMÉ

Att få se San Siro i derbyskrud i en semifinal i Champions League. Inramningen och kampen kommer präglas av hur viktigt det är att slå sin stadsrival. Det är två matcher som oavsett vad kommer bli ihågkomna för alltid. Det kittlar.

ADAM PINTHORP

- Inramningen på San Siro mer än något annat.

OLOF LUNDH

- Gamla pengar mot nya pengar i den första semifinalen. Allt runt om kring den laddning som finns när mesta mästarna Real Madrid ställs mot det nyrika Manchester City som symboliserar det många ifrågasätter i den moderna fotbollen. På plan är det Haaland vs Benzema.

GUSTEN DAHLIN

- Vad gäller Milanoderbyt så ser jag absolut mest fram emot inramningen och stämningen. San Siro är en otrolig tifo-arena och båda Milan och Inter kommer bjuda på koreografier i världsklass. Tyngden i ett finalavancemang och prestigen dessa två lag emellan som ligger i potten kittlar mig något oerhört.

I den andra semifinalen så är jag mest peppad på att äntligen få se detta ”nya” Manchester City, med Haaland längst fram, ställas mot tuffast tänkbara motstånd. Bayern München blev aldrig en riktig värdemätare i och med all turbulens som rådde kring tränarskiftet. Besegrar man däremot Real Madrid i detta läge, fair and square, då är man odiskutabelt Europas bästa lag.

Alla matcher från årets Champions League streamas via C More.