Claessons besviken över tidiga bytet: "Hade mer energi"

Manchester City straffade FC Köpenhamn med två psykologiskt tunga mål i slutet av vardera halvlek. Slutresultat: 3-1 till gästerna.

Efter matchen var den svenske mittfältaren Viktor Claesson besviken, inte minst över att ha blivit utbytt i den 55:e minuten.

- Jag hade mer energi, mer att ge. Det är en otacksam roll att ha, att spela ensam forward mot det här laget, men jag försökte göra så bra som möjligt. Det var surt, säger FCK-kaptenen till TV4 Play och fortsätter:

- Det är inte mycket att säga om att de vinner. Det är världens bästa lag just nu, tror jag. De är osannolikt bra. Med det sagt kommer vi in i matchen efter första tio och har lite momentum efter när vi gör 1-1. Det är två tunga mål vi släpper in, ett i sista sekunden av första halvlek och ett i sista av andra.

Inför matchen menade Claesson att han, om han fick välja någon, hade plockat in City-stjärnan Kevin de Bruyne som lagkamrat. Belgaren gjorde ett mål och en assist.

- Man märker när han har bollen att det ofta är avgörande passningar och att han alltid hotar. Han är giftig, men det är fler (i City) som är det).

Claesson hymlar inte om att returen i åttondelsfinalen blir tufft.

- Självklart hade det känts bättre att bara vara ett mål ifrån. Nu är det två. Det blir tufft att åka dit och ta igen, men vi får smälta det först och sedan ta det därifrån.

Returmötet i Manchester spelas den 6 mars.