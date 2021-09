Colaks duell mot landsmannen: "Ska spela så hårt jag kan mot Lovren"

Antonio Colak och Dejan Lovren var båda med på samma landslagssamling senast med Kroatien. De möts igen på onsdag kväll, när Colaks Malmö FF ska försöka skrälla mot mittbackens Zenit Sankt Petersburg i Champions Leagues andra gruppspelsomgång. Colak är snabb med att nämna Zenit-kaptenen Lovren, silvermedaljör från VM 2018, när han svarar på Zenits styrkor.

Ser du fram emot duellen mot Lovren?

- Ja, först och främst är jag glad att han är skadefri igen eftersom han missat de senaste matcherna. Redan när vi var tillsammans i landslaget började vi skoja lite om matcherna. Han visste att det skulle bli en tuff match, som alla andra matcher i denna grupp. Jag kommer att försöka spela så hårt jag kan mot honom - under matchen finns ingen vänskap. Efter matchen kommer vi så klart att snacka och förhoppningsvis vinner den bästa. Förhoppningsvis är det vårt lag.

Colaks två mål mot Rangers i den tredje kvalomgången är en stor orsak till att Malmö FF spelar i Champions League. Sedan dess har 28-åringen gått mållös från playoff-matcherna mot Ludogorets, och hade det tufft mot Juventus mittbackspar Leo Bonucci och Matthijs de Ligt när MFF förlorade med 0-3 i premiären.

- Jag ställs mot lag där jag ibland inte behöver så många bollberöringar för att delta i matchen. Jag försöker att spela mitt vanliga spel där jag gör allting för laget och tar löpningar. Någon gång behövs bara en touch för att göra mål. Anfallare syns inte under 90 minuter ibland men gör ändå mål - ibland är det mitt öde. Jag försöker att göra mål och alla som följer mitt spel vet att jag är en som ger hundra procent för laget, säger Colak.

Anfallaren gjorde i helgen sitt tionde allsvenska mål för MFF. Dejan Lovren har gjort 69 landskamper och representerat klubbar som Liverpool, Lyon, Southampton och Dinamo Zagreb.

