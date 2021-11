Courtois blev inte nominerad till 'The Best': "Jag är inte förvånad"

Thibaut Courtois är en av världens bästa målvakter, men han nominerades överraskande nog inte till Fifa:s "The Best Men’s Goalkeeper"-pris. Utmärkelser delas ut till den spelare som anses varit världens bästa målvakt under året 2021. 29-åringen tonade dock ner värdet av den individuella utmärkelser och menar att han inte var nominerad med tanke på målvaktens tidigare kritik mot Fifa och Uefa.

- Jag är inte förvånad gällande (priset) "The Best" efter mina kommentarer för en månad sedan, säger han på presskonferensen inför Real Madrids möte med Sheriff i Champions League. Han fortsätter med att säga:

ANNONS

- Jag vet mitt värde och den roll jag har i klubben. Erkännandet av mina lagkamrater och klubben är det enda jag bryr mig om.

Courtois vill inte berätta vem han ser som favorit eller vem han tror tar hem priset den 17 januari.

- Jag är inte den som tar besluten och det är några bra målvakter som gör upp om priset. Må den bästa spelaren vinna och så var det med det.

Courtois och Real Madrid spelar mot med Sheriff i Champions League under onsdagskvällen med matchstart klockan 21.00.

Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.