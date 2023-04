Courtois nöjd med insatsen: "Men man vet aldrig"

Real Madrids ledning var aldrig riktigt hotad och en bidragande faktor var hemmamålvakten Thibaut Courtois, som svarade för ett par kvalificerade räddningar och efter matchen var belgaren nöjd med lagets insats.

- Jag tycker att de har en del farliga kontringar som inte resulterade i den första halvleken.Vi gjorde 1-0, men sedan hade de en stor chans. Så när vi kom in i halvtid ville vi hitta ett mål till, säger han till C More och fortsätter:

- Men när de får en utvisning och spelar med tio man vill vi försöka utnyttja det, även om de försvarar bättre. Sedan gör vi 2-0 och försöker trycka på för mer och vi hade kanske kunnat göra ett eller två till, men de har en chans i slutet, så vi är nöjda med resultatet inför nästa vecka, men man vet aldrig.

I åttondelsfinalen slog Real Madrid ut Liverpool komfortabelt och nu har man ett bra utgångsläge inför returen på Stamford Bridge. Något som tyder på att fjolårets makalösa resa i turneringen inte kommer upprepas.

- Förhoppningsvis kan vi vara lugnare nästa vecka. Förra året vann vi där med 3-1 och de ledde den andra matchen med 3-0. Så jag hoppas att vi kan få en bra start på Stamford Bridge för det är en tuff motståndare och vi får inte tro att vi är vidare, avslutar belgaren.