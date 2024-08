Därför fick inte Hakšabanović speltid mot Sparta: "Kände att vi hade grepp"

Prestigeköpet från Celtic, Sead Hakšabanović, behövde bygga upp sin fysik under juli. Därför dröjde hans första inhopp i Malmö FF-tröjan till matchen mot Halmstads BK den 10 augusti, innan 25-åringen fick ett nytt kort inhopp mot IFK Norrköping.

I Champions League-kvalet däremot har den offensive mittfältaren bänkats i tre raka matcher. Detta trots att Malmö låg under i playoff-mötet mot Sparta Prag i går.

Halvvägs in på den andra halvleken gjorde han två byten i offensiven och satte in Anders Christiansen och Taha Ali. Bytena gav ingen effekt och Sparta Prag gjorde 2-0-målet i den 89:e minuten.

- Ibland gör du byten för att någon underpresterar och du vill få in någon som kanske gör det bättre. Ibland så vill man få in någon, och Anders och Taha är spelare som vi vill ha in. Men utöver det så kände jag inte att vi behövde göra fler byten, och det drabbade till exempel “Haksa” i det här fallet - rätt eller fel, säger Henrik Rydström och avslutar: