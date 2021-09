De Bruyne hoppas på revansch i årets CL: "Tufft mentalt"

Kevin de Bruyne har under flera år varit förande i Manchester Citys spel. Han beskriver sig själv som skapare av chanser - och menar att allt som är bra i spelet inte går att utläsa i statistik.

- Alla kollar bara på mål och assist, men det finns så mycket mer i fotboll. I min position är det mycket som händer och man kan vara briljant utanför statistiken. Jag tror spelare vet om det men supportrarna ser förbi det för att man har olika spel, som fantasyspel, så man fokuserar på fel grejer, säger han i Uefa-magasinet The Players.

Han anser sig vara en av de spelarna som springer mest och kan pressa motståndarna. Därigenom hoppas han att han kan inspirera sina medspelare att jobba hårt.

Med den inställningen går han nu tillsammans med resten av laget ännu en gång in i Champions League. I gruppen ställs de mot PSG, RB Leipzig och Club Brugge. De inleder med att ta emot det tyskarna, med Emil Forsberg i spetsen, på onsdagskvällen. Där börjar resan med målet att ta hem Champions League-titeln.

- När jag njuter som mest, jag är en vinnare, jag hatar att förlora. Jag har hittat klubben som kämpar för varje titel varje år och det är väldigt viktigt. Men det är tufft mentalt att försöka gång på gång på gång och aldrig sluta, oavsett vilket sammanhang det är, säger de Bruyne.

Bakom vinnarmaskinen står Pep Guardiola. Belgaren passar på att hylla sin tränare och menar att han har gjort mycket för att de Bruyne skulle bli spelaren han är i dag.

- När Pep kom till klubben gav han mig självförtroende genom att säga till mig att jag kunde bli bland de bästa i världen. Det gjorde att jag ville visa att jag förtjänade förtroendet och i det utvecklades jag som person, spelare och ledare.

Förra året tog Manchester City sig till final i Champions League, men där föll de mot Chelsea i matchens absoluta slutskede. För Kevin de Bruyne själv blev det en tuff kväll. Han fick en smäll i ansiktet och bröt både näsan och benet under ögat.

