"Derby du Mbappé" - en åttondelsfinal som gäller mer än avancemang

15 februari är UEFA Champions League äntligen tillbaka. Först ut är bland annat supermötet mellan Paris Saint-Germain och Real Madrid.

Men inte bara är det ett supermöte. I år har mötet en helt annan innebörd. Anledningen? Kylian Mbappé.

Paris Saint-Germain-stjärnan sitter på ett utgående kontrakt och har sedan i somras starkt kopplats ihop med Real Madrid. Den spanska storklubben försökte värva Mbappé redan i somras, men PSG nobbade deras bud om 180 miljoner euro för sin 23-årige världsstjärna. Mbappé har själv bekräftat att han bad om att få lämna klubben för Real Madrid i juli månad.

Därefter har PSG försökt övertyga Mbappé att stanna med ett monsterkontrakt. Men parterna har inte nått någon överenskommelse.

Samtidigt har Mbappé hintat om att om det inte var så att klubbarna hade lottats mot varandra, hade det inte varit omöjligt att han skrivit på ett förtidskontrakt med Real Madrid. Det då han bara har sex månader kvar på sitt nuvarande kontrakt och kan skriva på ett förtidskontrakt med vilken klubb han vill.

- Jag har inte fattat beslut för framtiden. Att möta Real Madrid i Champions League förändrar mycket, sa Mbappé till Prime Video Sport France i början på februari och fortsatte:

- Även om jag har tillåtelse att göra vad jag vill nu, så kommer jag inte gå och föra samtal med motståndarna eller något sådant.

Men trots att ingenting är klart, i alla fall enligt Mbappé själv, så har det skapat reaktioner i Parisklubbens supporterbas. I början av januari, när det ryktades om att Mbappé skulle skriva på för Real Madrid redan i januari, vandaliserades en hyllningsmålning av Mbappé i hans hemstad Bondy i Paris förorter.

Väggmålningen gjordes i samband med hans 21-årsdag. Den föreställer Mbappé som barn där han sover med en fotboll som kudde, samt en bild av honom som PSG-spelare i tröja nummer tio. "Älska dina drömmar och de kommer älska dig tillbaka", står det i målningen. Men i början av januari klottrades det ett dödshot över målningen med texten "Mbappé, du är död".

Vandaliseringen talar sitt tydliga språk. Det är spänd stämning mellan både PSG-supportrarna och Mbappé, PSG-supportrar och Real Madrid, samt de två klubbarnas ledningar efter att PSG:s sportchef Leonardo kritiserat Real Madrids ledning för att ha handlat olagligt i deras försök att värva Mbappé i somras.

- Real Madrids beteende är inte korrekt, det de gjort är till och med olagligt. För de har kontaktat spelaren (utan PSG:s godkännande). Det är oacceptabelt, sa Leonardo till franska RMC i somras.

Åttondelsfinalmötet mellan Paris Saint-Germain och Real Madrid blir därmed något av ett "Derby du Mbappé".

Hur det slutar, det ser du exklusivt hos Telia och C More på tisdag.