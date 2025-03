Diaz sänkte Atlético Madrid

Det är fördel Real Madrid inför returen mot lokalrivalen Atlético Madrid i Champions League. Första ronden i åttondelsfinalen slutade 2-1 till ”Los Blancos” och det var Brahim Diaz som fick ikläda sig hjälterollen.

Matchen hann knapp börja innan Real Madrid tog ledningen. I den fjärde minuten bröt Rodrygo in från höger och satte dit 1-0. Kort därpå ropade "Los Blancos" på straff efter att Rodrygo fallit i en löpduell med Javi Galan. Domaren Clement Turpin viftade avvärjande.

En dryg halvtimme in i matchen stack Atleti upp. Giuliano Simeone tog sig runt på högerkanten och slog ett precist inspel som gick förbi Thibaut Courtois. Men innan en rödvitklädd kunde sätta bollen i nät så hann Federico Valverde emellan och styrde undan.

Annons

Julian Alvarez såg till att kvittera för Atleti före den första akten var över och det var läckert. Forwarden bröt in från vänster och borrade sedan in 1-1 via den bortre stolpen.

"Atlético har en spelare att bygga sin framtid runt. Julian Alvarez har kommit hit för att kämpa för precis allt. 22 mål och ”Spindeln” tar laget på sina axlar. Atleti växte in i matchen, starkare steg för steg. Ett fantastiskt mål av Julian", skrev AS-journalisten Sergio Picos.

Ställningen var 1-1 i paus.

"Los Blancos" återtog ledningen tio minuter in i den andra halvleken. Real Madrid kombinerade sig igenom Atleti och Brahim Diaz fick bollen till höger i straffområdet. Därifrån lyckades han lura José María Giménez, för att sedan sätta dit 2-1. Diaz firade genom att springa ut i publikhavet och för det fick han gult kort.

Annons

"Det är rättvist", sa journalisten Pavel Fernández i Marca.

Diaz mål blev matchens sista. Real Madrid skapade en riktigt het chans i slutskedet, men den lyckades de rödvita reda ut.

- Att spela här är otroligt, unikt. Med den här tröjan på dig måste du ge allt. Målet var fint, det hjälpte oss vinna, säger Diaz till Movistar enligt AS.

Han fortsätter:

- Vi gick ned oss lite efter deras kvitteringsmål, men vi kan ställa till oreda när som helst. Vi är världens bästa klubb och ytterligare en magisk natt på Bernebeu.

Returmötet spelas på onsdag nästa vecka.

- De gjorde mål vid rätt tillfällen. Stundom kontrollerade vi matchen. Vi visste att det inte skulle bli lätt och vi var på deras arena. Det är 90 minuter kvar, säger Atletis Julian Alvarez till Movistar enligt AS.

Startelvor:

Annons

Real Madrid: Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy - Tchouameni, Camvinga, Brahim Diaz - Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior.

Atlético Madrid: Oblak - Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan - Simeone, Barrios, De Paul, Lino - Alvarez, Greizmann.