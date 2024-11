Dödsfall under Bayern Münchens Champions League-match

Bayern München besegrade Benfica i gårdagens Champions League. Segern fick dock ett dystert eftermäle.

Efter en halvtimmes spel blev det helt knäpptyst på Allianz Arena. På X bekräftade Bayern att det rörde sig om en medicinsk nödsituation hos en supporter.

Individen fick omedelbar vård på arenan och fördes iväg med ambulans.

Under resan till sjukhuset avled supportern, det meddelade Bayern München på X runt midnatt.

"FC Bayern står vid släktingarnas sida i sorg", skriver klubben i ett uttalande.

Bayern München minskade sin täckning av matchen på sociala medier i respekt till den tragiska händelsen.

FC Bayern in mourning: Death overshadows 1-0 win against Benfica.



In the Champions League league phase match against Benfica, FC Bayern’s 1-0 victory was overshadowed by a sad event. A medical emergency in the stands of the Allianz Arena cast a shadow over the game right from… pic.twitter.com/HUdKE3Yf24