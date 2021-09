Dokument: Fem svenska Champions League-ögonblick vi minns

Champions League är fotbollens finrum. En tävling där det spektakulära sker. Tyvärr har svensk fotboll relativt begränsat antal minnesvärda ögonblick i tävlingen, men det finns några ögonblick som står ut. De minns Fotbollskanalen tillbaka på i den här artikeln.

IFK Göteborg vinner sin Champions League-grupp 1994-95

Det första, och kanske största, ögonblicket för svensk fotboll i Champions League-sammanhang kan vara när IFK Göteborg vann sin grupp 1994-95.

Efter att ha förlorat första kvalmatchen mot Sparta Prag med 1-0 vände Blåvitt underläget i den andra kvalmatchen och vann med 2-0 - vilket säkrade biljetten till gruppspelet.

Väl i gruppspelet fick de en mardrömslottning. Göteborg lottades mot Barcelona, Manchester United och Galatasaray. Den på pappret kanske tuffaste gruppen av dem alla.

Men det skulle inte stoppa Blåvitt. De besegrade Barcelona på Ullevi med 2-1, Galatasaray på Ullevi med 1-0, Manchester United på Ullevi med 3-1 och Galatasaray på Ali Sami Yen Sadyumu-stadion i Istanbul med 1-0. Vidare kryssade de mot Barcelona på Camp Nou, där matchen slutade 1-1, och den enda matchen de förlorade var på bortaplan mot Manchester United med 2-4.

Blåvitt vann gruppen och kvalificerade sig för kvartsfinal, där de lottades mot Bayern München som slutat två i sin grupp. Men tyskarna blev till slut för svåra. Göteborg fick med sig 0-0 från Olympiastadion i München och 2-2 på Ullevi. Dessvärre föll Blåvitt på bortamål och resan slutade vid kvartsfinal.

Tilläggas ska även göras att IFK Göteborg kvalificerade sig till Champions Leagues gruppspel fyra gånger under 1990-talet. Dessutom vann de SM-guld sex gånger (1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996).

Men det är fortfarande gruppsegern i Champions League 1994-95 som många ser tillbaka på som det största laget åstadkom under 1990-talet. Framför allt är det den Champions League-upplagan av de fyra laget kvalificerade sig till som både klubben och dess supportrar ser tillbaka på med mest stolthet.

Malmö kvalificerar sig till Champions League 2014

Malmö FF kvalificerade sig för första gången till Champions Leagues gruppspel 2014, men kanske var det sättet de gjorde det på som var mest minnesvärt.

Efter att ha besegrat lettiska Ventspils och tjeckiska Sparta Prag i de två första kvalrundorna väntade Red Bull Salzburg i playoff-rundan - och i den första matchen av dubbelmötet fick de ett tufft resultat emot sig. Malmö förlorade med 2-1 på bortaplan i Österrike och var därmed tvunget att vinna hemma på Swedbank Stadion, som arenan hette då.

Vid denna tidpunkt hade Salzburg flera spelare som var bland Europas nästkommande storspelare. Naby Keita (Liverpool), Marcel Sabitzer (Leipzig), Kevin Kampl (Leipzig) och Martin Hinteregger (Frankfurt), bland annat.

En tuff uppgift för Malmö, men en viss MFF-ikon skulle ge dem en drömöppning på returmötet. I den elfte minuten dundrade Markus Rosenberg in 1-0 i nättaket på straff och helt plötsligt var Malmö i ledning på fler gjorda bortamål. Sedan kom målet som de allra flesta kanske minst från matchen - Magnus Erikssons 2-0-mål. I den 19:e matchminuten fick Eriksson en drömträff på en vänstervolley från 30 meter, som letade sig hela vägen in i målet till 2-0 Malmö. Plötsligt ledde de inte bara på fler gjorda bortamål, utan även på målskillnad.

Rosenberg satte sedan spiken i kistan med sitt 3-0-mål i den 84:e minuten och säkrade Malmös avancemang till gruppspelet.

Men det var mer än "bara" ett avancemang. Det var starten på Malmös stora dominans inom svensk fotboll sedan dess. Avancemanget till gruppspelet genererade enorma pengar - sett till svenska mått - och gav Malmö större ekonomiska muskler än alla de andra svenska klubbarna. Vidare kvalificerade sig även Malmö till gruppspelet året efter, och säsongen 2018-19 och 2019-20 kvalificerade de sig till gruppspelet i Europa League - utöver de fyra SM-gulden de vunnit under samma period.

"San Siro-Sven" räddar Helsingborg och säkrar gruppspelsplats mot Inter på San Siro

Ett annat oförglömligt minne från svensk klubblagsfotboll i Champions League är legenden om Sven "San Siro-Sven" Andersson.

Efter att de vunnit SM-guld 1999 kvalade Helsingborg till Champions League säsongen 2000-01. I den första kvalrundan städade skåningarna enkelt av bulgariska Bate Borisov. Trots 0-0 hemma på Olympia i Helsingborg vann de säkert med 3-0 på bortaplan i Belarus. Men det var därefter som den stora utmaningen väntade. I playoff-rundan lottades Helsingborg mot den italienska storklubben Inter.

Inter hade slutat fyra i Serie A säsongen innan, som enligt många var världens bästa liga vid detta tillfälle, och hade ett stjärnspäckat lag med spelare såsom Ronaldo, Christian Vieri, Javier Zanetti, Andrea Pirlo, Ivan Zamorano, Clarence Seedorf, Alvaro Recoba, Laurent Blanc och Hakan Sukur. Dessutom tränades de av Marcello Lippi, som sex år senare skulle leda Italien till VM-guld.

Helsingborg vann den första matchen på Olympia med 1-0 efter ett sent mål av Michael Hansson i den 81:a minuten. De hade ställt upp med en 6-3-1-uppställning och lyckats få in segermålet i efterspelet på en hörna.

En chock för Inter som på pappret bara skulle städat av matcherna som en formalitet. Men trots segern på Olympia var många Helsingborgssupportrar beredda på att bli förnedrade i returen på San Siro.

Men, samtidigt, var det bara en match som stod mellan Helsingborg och gruppspelet i Champions League. De var "bara" tvungna att åka till Milano och hålla tätt bakåt - vilket de också gjorde. Helsingborgstränaren Nanne Bergstrand ställde upp med en 6-2-2-formation i returen på San Siro och Helsingborg höll ut fram till tilläggstid - då det som inte fick hända hände.

En boll studsade oturligt upp på Helsingborgsbacken Ola Nilssons hand i eget straffområde och domaren dömde straff till Inter. Helsingborg var bara minuter ifrån ett Champions League-gruppspel och de hade fått straff emot sig.

Ett helt lag, en hel stad, och, till viss del, ett helt fotbollssveriges hopp låg därmed på Helsingborgsmålvakten Sven Anderssons axlar.

Fram till straffpunkten klev uruguayanen Alvaro Recoba. Andersson stod lugn i mål och försökte läsa vart Recoba skulle lägga straffen. Nästan oroväckande lugn. Sedan tog Recoba ansats, sprang emot bollen och sköt till vänster - och dit slängde sig även Andersson som fick handen på bollen och styrde ut den till en Inter-hörna. Det verkade ge hela Helsingborg självförtroende, som höll ut de sista minuterna och säkrade en gruppspelsplats.

Efter den straffräddningen på San Siro är Sven Andersson än idag känd som "San Siro-Sven".

AIK tar sig till Champions Leagues gruppspel 1999

Efter att ha tappat den allsvenska titeln till Helsingborg - med en poäng - var AIK ute efter revansch på sig själva. Trots att AIK-målvakten Mattias Asper bland annat hållit nollan i 797 minuter i rad, vilket var ett allsvenskt rekord innan Håkan Svensson i Halmstad höll nollan i 808 minuter senare samma säsong, så hade Helsingborg snuvat dem på titeln.

Trots att säsongen inte kunde klassas som en fiaskosäsong så var andraplatsen fortfarande ett nederlag. De hade kommit så nära titeln men inte lyckats ta den. Ännu värre kändes det kanske eftersom AIK hade besegrat Helsingborg i alla matcher de mött dem under säsongen. Men den här säsongen skulle AIK uppnå någonting som de än idag bara uppnått en gång - de kvalificerade sig till Champions Leagues gruppspel. Något som gjorde säsongen till oförglömlig, fast på ett positivt sätt.

Efter att de besegrat belarusiska Dnepr Mahilyow i den andra kvalrundan, som AIK klev in i, väntade grekiska AEK Aten som sista hinder i playoff-rundan.

Det första mötet i Aten slutade 0-0, vilket var ett bra resultat för AIK att ta med sig hem till Råsunda. Och väl på Råsunda bjöd supportrarna upp med en fantastisk atmosfär. Stadion var fullsatt, laget var närmare fotbollens finrum än aldrig förr och det tänkte supportrarna ge sitt allt för att hjälpa laget uppnå. Men det skulle inte bli lätt.

AIK hade ett jätteläge genom Thomas Lagerlöf redan i den tionde minuten, men AEK-målvakten stod för en imponerande räddning och styrde ut bollen till hörna. Annars var det grekerna som hotade mest. AIK bjöd AEK på en hel del lägen, men tack vara Mattias Aspers storspel höll de sig kvar i matchen.

Men i den 57:e minuten chockade AIK gästerna. Efter ett kombinationsspel av Michael Brundin och Daniel Tjernström nådde bollen till slut fram till Nebojsa Novakovic. Novakovic mäktade sedan med ett avslut från omkring 20 meter, vilket letade sig in lågt i AEK-målet och gav AIK en 1-0-ledning.

Hemmalagets backlinje fortsatte därefter att vara generösa. Även i ledning. Men Asper fortsatte i sin tur att vara en gigant. AIK räddades dessutom en gång av stolpen på ett avslut av AEK:s storstjärna Demis Nikolaidis.

Men AIK lyckades hålla undan och vann med 1-0 - vilket innebar gruppspel i Champions League. Det första - och hittills enda - i klubbens historia.

Väl i gruppspelet gick det inte lika bra, dock. AIK lottades in i en grupp med Barcelona, Arsenal och Fiorentina där de hamnade sist med en poäng på sex matcher. Den poängen kom ifrån ett kryss hemma på Råsunda mot Fiorentina. Men nederlaget i gruppen suddar inte ut det stora åstadkommandet att kvalificera sig till gruppspel - ett ögonblick AIK-supportrar än idag håller kärt.

Nebojsa Novakovics mål mot Barcelona på Råsunda 1999

AIK hade, som ovan nämnt, avancerat till gruppspel i Champions League och lottats i grupp med Barcelona, Arsenal och Fiorentina. Och först ut i gruppspelet var Barcelona hemma på Råsunda.

Barcelona ställde upp med en startelva som innehöll spelare såsom Luis Figo, Rivaldo, Patrick Kluivert, Xavi, Jari Litmanen, Phillip Cocu, bröderna de Boer och Winston Bogarde. Dessutom tränades av stortränaren Louis van Gaal. De skulle bara vinna.

Men AIK stod emot starkt - och chockade sedan gästerna.

I den 70:e minuten vann Ola Andersson en boll på Barcelonas planhalva och dribblade sig förbi sin markering. Han hittade Daniel Tjernström vid halvmånen, som sedan snabbt passade bollen vidare till Nebojsa Novakovic. Efter att ha tagit emot bollen stannade Novakovic till lite snabbt och uppfattade något: Barcelona-målvakten Ruud Hesp stod långt ut från mållinjen.

Novakovic svarade därmed att lobba bollen över Barcelonas försvar - och målvakt - för att se den leta sig in till en 1-0-ledning för AIK via ribban och in. Novakovic, och AIK, bröt dödläget med ett mål som i allra högsta grad bör klassas som fotbollsgodis.

Dessvärre för AIK:s del lyckades Barcelona vända efter två sena mål av Abelardo och Dani Garcia, båda assisterade av Luis Figo, och vann matchen med 2-1. Men, trots det, är Novakovics mål fortfarande ihågkommet som ett av de stora ögonblicken för svensk klubblagsfotbolls i Champions League.