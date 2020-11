Drama när CL-final avgjordes - vilt firande i Kairo

Egyptens två giganter, Al-Ahly och Zamalek, möttes i finalen av afrikanska Champions League under fredagen. Mötet mellan rivalerna blev en rysare.

Först i den 86:e minuten avgjordes allt. Då satte Mohamed Magdy 2-1 för Al-Ahly, och det blev alltså slutresultatet.

Därmed har klubben bärgat sin nionde Champions League-titel, och första sedan 2013. Ingen annan klubb har vunnit fler CL-titlar i Afrika.

Matchen spelades i Kairo, som båda klubbarna hör hemma i. Publik släpptes inte in på arenan, men det stoppade inte supportrar till Ah-Ahly från att fira vilt på huvudstadens gator efter slutsignalen.

Se delar av firandet i tweeten nedan.

SCENES from the streets of Cairo following @AlAhly's #CAFCL triumph! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VkOYRxmHoy