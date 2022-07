Dramat när MFF senast mötte Zalgiris: "Hade fullt förtroende för Johansson redan då"

- Det kanske var det bästa som kunde hända Marko (skratt). För annars fanns väl en risk för att man hade blivit, jag ska inte säga överbeskyddande, men man hade försökt informera honom så mycket det gick. Nu löste det ju sig med Marko perfekt där i matchen också. Han hade väl en riktig "kanindödare" innan han kom in i det, men sedan så tyckte jag att han gjorde en fantastisk insats, 16 år gammal i ett sådant kval där ett mål kunde vara ödesdigert. Så all respekt till Marko, och det visar lite grann vad Marko har för karaktärer när det gäller just målvaktsspelet, så det var bara positivt, säger Fedel.