Drömkväll för Atalanta – körde över Valencia i åttondelsfinalen

Atalanta är väldigt nära kvartsfinal i Champions League. Italienarna körde över Valencia under onsdagen, vann med 4-1 och har nu ett utmärkt läge inför returen.

Atalanta fick en smakstart på matchen och tog ledningen redan efter 15 minuters spel. Alejandro Gomez skickade in ett inlägg i boxen som Hans Hateboer var först på och kunde stöta in i mål. Kvarten därpå var Valencia oerhört nära att kvittera – men Ferran Torres prickade stolpen.

I stället för 1-1 kom en kalldusch strax innan paus för gästerna.

Josip Ilicic fick på en ordentlig högerslägga i höjd med straffområdet och borrade upp bollen i krysset. Mycket vackert. Målet var dessutom 32-åringens första fullträff i Champions League-sammanhang.

Atalanta ångade på och gjorde 3-0 drygt tio minuter in på den andra halvleken. Precis som 2-0-målet var även hemmalagets tredje fullträff för kvällen väldigt vacker. Remo Freuler vek elegant in bollen i det borte hörnet - och det slutade inte där. Bara några minuter senare kom 4-0 när Hateboer, från nära håll, tryckte in sitt andra och Atalantas fjärde mål för kvällen.

Valencia fick kort därpå kontakt när Denis Tjerysjev reducerade till 4-1, ryssen hade därefter ett kanonläge att reducera på nytt men Pierluigi Gollini stod emot i hemmamålet.

Spanjorerna gjorde vad de kunde för att putsa till sifforna inför returen och hade flera bra lägen, men fick inte in bollen och föll med 4-1. Klar fördel för Atalanta inför match nummer två.

Returen spelas i Spanien den 10 mars.

Startelvor:

Atalanta: Gollini - Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Ilicic, Gomez

Valencia: Domenech - Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Maxi Gomez, Goncalo Guedes