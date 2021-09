Efter fula satsningen - nu förlängs United-backens avstängning

Aaron Wan-Bissaka, 23, blev utvisad i Champions League-premiären mot Young Boys. Därmed stod det sedan tidigare klart att högerbacken missar onsdagskvällens möte med Villarreal hemma på Old Trafford - men nu kommer en ny smäll för Manchester United.

Uefa meddelar att Wan-Bissaka tilldelas ytterligare en matchs avstängning för tacklingen. Det betyder att United får klara sig utan 23-åringen även i bortamötet med Atalanta den 2 november.

En tuff smäll för Ole Gunnar Solskjær, som dessutom har lagkaptenen Harry Maguire och vänsterbacken Luke Shaw på skadelistan. Försvarskrisen i Manchester United kan dock öppna upp för Victor Nilsson Lindelöf, som under säsongsinledningen har förpassats till bänken efter värvningen av Raphaël Varane.

Aaron Wan-Bissakas avstängning gäller matcher i Champions League.

