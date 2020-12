Efter kaosscenerna - PSG-Basaksehir skjuts upp

Paris Saint-Germain hemmaspelade under tisdagskvällen mot Basaksehir i gruppspelet i Champions League. Då stoppades matchen efter 14 minuters spel, vid ställningen 0-0.

Huvuddomaren Ovidiu Haţegan gick då mot avbytarbåsen för att dela ut ett rött kort till Basaksehirs assisterande tränare Pierre Webo, som då flög upp från bänken och anklagade, enligt Viasats sändning, fjärdedomaren Sebastian Colţescu för att ha uttryckt sig rasistiskt. Webo blev sedan tilldelad rött kort, vilket gjorde att det blev än mer irriterat.

Bland annat klev rutinerade anfallaren Demba Ba, som inledde matchen på Basaksehirs bänk, fram och sa några väl valda ord.

- Du säger aldrig så här: "Den här vita killen". Du säger: "Den här killen". När du då nämner en svart kille. Varför måste du då säga så här: "Den här svarta killen"?, sa Ba i tumultet efter Webos utvisning.

Därefter följde långa diskussioner mellan spelare, ledare och domare innan spelarna i både lagen lämnade planen i protest och gick ner till omklädningsrummen.

Uefa bekräftade sedan att man ville återuppta matchen under tisdagen, men utan fjärdedomaren Sebastian Colţescu. Uefa meddelade att man kom fram till beslutet efter samtal med båda lagen och att Colţescu nu är temporärt avstängd. Uefa meddelade också att man kommer att utreda ämnet vidare framöver.

Men därefter rapporterade turkiska Bein Sports och franska RMC att Basaksehir-spelarna inte ville återuppta matchen.

"Våra spelare har tagit beslut om att inte gå tillbaka till planen efter att assisterande tränaren Pierre Webo har blivit utsatt för rasistiskt beteende från fjärdedomaren", skriver Basaksehir på Twitter.

Efter ett längre uppehåll meddelade Uefa runt 23.30 svensk tid att matchen kommer att återupptas klockan 18.55 under onsdagen. Den spelas alltså inte klart under tisdagen.

Ett annat domarteam kommer ha hand om matchen under onsdagen, enligt Uefa. Drabbningen kommer att spelas vidare från minut 14.

"Beslutet är fattat efter diskussioner med båda klubbarna", uppger Uefa i ett uttalande enligt AP-journalisten Rob Harris.

ℹ Our players has taken a decision NOT TO go back on the pitch after our Assistant Coach, Pierre Webo has been exposed to racist behaviour by the 4th Official.



For the kind consideration. #NoToRacism