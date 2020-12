Efter skandalscenerna - nytt domarteam i PSG-Basaksehir

När Paris Saint-Germain tog emot Basaksehir i Champions League under tisdagskvällen utspelade sig skandalscener. Matchen stoppades i den 14:e matchminuten i samband med en situation vid avbytarbänken. När huvuddomaren Ovidiu Haţegan gick mot avbytarbåsen för att prata med Basaksehirs assisterande tränare Pierre Webo flög han upp från bänken och anklagade, enligt Viasats sändning, fjärdedomaren Sebastian Colţescu för att ha uttryckt sig rasistiskt.

Både lagen lämnade därefter planen i protest och gick ner till omklädningsrummen.

"Våra spelare har tagit beslut om att inte gå tillbaka till planen efter att assisterande tränaren Pierre Webo har blivit utsatt för rasistiskt beteende från fjärdedomaren", skrev Basaksehir på Twitter.

Matchen spelades aldrig klart och sent under tisdagskvällen meddelade Uefa att matchen kommer att återupptas under onsdagskvällen - från minut 14.

"Beslutet är fattat efter diskussioner med båda klubbarna", uppgav Uefa i ett uttalande enligt AP-journalisten Rob Harris.

Nu rapporterar Sky Sport att mötet även kommer att återupptas med ett nytt domarteam. Det handlar om: huvuddomaren Danny Makkelie (Ned), assisterande domare Mario Diks (Ned) och Marcin Boniek (Pol), fjärdedomaren Bartosch Frankowsky (Pol) samt VAR-domaren Marco Di Bello (Ita).