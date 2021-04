Emre Can efter omdiskuterade straffen: "Bitter smak"

Borussia Dortmund tog ledningen med 1-0 i onsdagens Champions League-retur hemma mot Manchester City och var just då vidare till semifinal på fler gjorda bortamål. Då, tio minuter in i andra halvlek, var Dortmund-spelaren Emre Can olycklig när han skulle nicka bort ett inlägg och nickade ner bollen på sin egen arm. Domaren pekade på straffpunkten och Riyad Mahrez kvitterade till 1-1.

Efter matchen, som Dortmund förlorade med 1-2, var Can kritisk till domslutet.

- Matchen ändrade sig helt klart efter 1-1-målet. Jag rörde först bollen med huvudet, och sedan träffade den på ett eller annat sätt min hand. Reglerna säger att det inte betyder hand på bollen, säger Can till tyska Sky.

Han fortsätter:

- Att det blev dömt straff emot oss på grund av det och att vi kanske förlorade matchen på grund av det ger en bitter smak i munnen. Vi berövades också på ett mål i den första matchen. Det gör ont.

Borussia Dortmund möter härnäst Werder Bremen i Bundesliga på söndag.