Experterna: Så slutar Champions Leagues åttondelsfinaler

15 februari är UEFA Champions League äntligen tillbaka. Först ut är bland annat supermötet mellan Paris Saint-Germain och Real Madrid. Du streamar hela slutspelet av världens bästa klubblagsturnering exklusivt hos Telia och C More under hela våren. Alla sändningstider hittar du här.

I samband med återstarten har Fotbollskanalen frågat Telia och C Mores experter om vilka lag de tror avancerar från åttondelsfinalerna till kvartsfinalerna. Så här svarade de.

Olof Lundh

Paris Saint-Germain-Real Madrid

Sporting Lissabon-Manchester City

RB Salzburg-Bayern München

Inter-Liverpool

Chelsea-Lille

Villarreal-Juventus



ANNONS

-Manchester UnitedBenfica-

Gusten Dahlin

Paris Saint-Germain-Real Madrid

Sporting Lissabon-Manchester City

RB Salzburg-Bayern München

Inter-Liverpool

Chelsea-Lille

Villarreal-Juventus

Atlético Madrid-Manchester United

Benfica-Ajax

Olof Mellberg

Paris Saint-Germain-Real Madrid

Sporting Lissabon-Manchester City

RB Salzburg-Bayern München

Inter-Liverpool

Chelsea-Lille

Villarreal-Juventus

Atlético Madrid-Manchester United

Benfica-Ajax

Erik Edman

Paris Saint-Germain-Real Madrid

Sporting Lissabon-Manchester City

RB Salzburg-Bayern München

Inter-Liverpool

Chelsea-Lille

Villarreal-Juventus

Atlético Madrid-Manchester United

Benfica-Ajax

Adam Pinthorp

Paris Saint-Germain-Real Madrid

Sporting Lissabon-Manchester City

RB Salzburg-Bayern München

Inter-Liverpool

Chelsea-Lille

Villarreal-Juventus

Atlético Madrid-Manchester United



ANNONS

Benfica-