Experterna: Så slutar CL-grupperna: "Verkar vara som förgjort för Peps ljusblå gäng"

Tidigare under torsdagen lottades Champions League-grupperna. Bland annat väntar två svenskmöten då Dejan Kulusevskis Juventus ställs mot Henrik Larssons Barcelona, samtidigt som Victor Nilsson Lindelöfs Manchester United ställs mot Emil Forsbergs RB Leipzig.

Så här tror Fotbollskanalens experter att grupperna slutar (det första laget i gruppen är de som vinner gruppen, således är det fjärde laget det lag som slutar sist).

OLOF LUNDH

Grupp A: Bayern München, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg, Lokomotiv Moskva

Kommentar: Regerande mästarna blir svårrubbade även om Atletico förstärkt. Klart att de två giganterna tar sig vidare. CL-debutanten Salzburg kan utmana om tredjeplatsen och ta sig till Europa League.

Grupp B: Real Madrid, Inter, Borussia Mönchengladbach, Sjachtar Donetsk

Kommentar: Ett storsatsande Inter och Real Madrid är storfavoriter att gå vidare från gruppen och där talar erfarenheten för att Madrid-laget vinner gruppen. Oscar Wendts Mönchengladbach är i Champions League igen och kan ställa till problem för alla men slåss med ukrainska Sjachtar Donestsk om att bli trea och leva vidare i Europa League.

Grupp C: Porto, Manchester City, Marseille, Olympiakos

Kommentar: En lurig grupp där ett Manchester City som svajar får kämpa för att ta sig vidare. Portugisiska dubbelvinnaren Porto är främsta utmanare med Marseille strax bakom. City har förstärkt försvarslinjerna från Benfica och kanske räcker det för att staga upp Pep Guardiolas lag som jagar en framgång i Europa.

Grupp D: Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland

Kommentar: Det danska svensklaget Midtjylland får en rad häftiga matcher, men det blir nog inte många poäng. Atalanta gick långt i Champions League i somras och har visat i säsongsupptakten att man blir att räkna med. Svårt att tippa Liverpool på annan plats än den första. Ajax är inte lätt för något lag men fortsätter att tappa spelare.

Grupp E: Chelsea, Sevilla, Krasnodar, Rennes

Kommentar: Flera miljarder kronor har vässat Chelsea och det är klart att man är favorit att vinna gruppen, även om Europa League-vinnande Sevilla kommer att utmana. Svensklaget Krasnodar kan garanterat sno åt sig några poäng men en tredjeplats måste ses som en framgång. Plantskolan Rennes kan slåss om tredjeplatsen men inte mer.

Grupp F: Borussia Dortmund, Zenit, Lazio, Club Brügge

Kommentar: Det tyska storlaget är klar favorit att vinna gruppen, men bakom Borussia Dortmund är det ganska jämnt. Det ryska mästerlaget klarade bara gruppspelet senast men har kvalitet att utmana de andra lagen. Club Brügge ska inte räknas bort men Lazio har bättre kvalitet även om säsongen inletts utan att man övertygat.

Grupp G: Barcelona, Juventus, Dynamo Kiev, Ferencvaros

Kommentar: Kulusevski mot Barcelona och Henrik Larsson. En fascinerande lottning på flera sätt. Det är svårt att tro att antingen Dynamo Kiev eller Ferencvaros ska kunna hota giganterna Juventus och Barcelona som dock inte sett lika starka ut som tidigare. Snarare handlar grupp G om en kamp om tredjeplatsen mellan Ungern och Ukraina och en kamp om förstaplatsen mellan Spanien och Italien.

Grupp H: PSG, RB Leipzig, Manchester United, Basaksehir

Kommentar: Stjärnspäckade Qatar-bygget PSG är favorit att vinna gruppen med Leipzig och Manchester United i kamp om andraplatsen. Blir ett kul svenskmöte mellan Emil Forsberg och Victor Nilsson Lindelöf. United har inte övertygat ännu så länge och RB Leipzig kan sno andraplatsen. Det turkiska mästarlaget får svårt att ta sig vidare.

GUSTEN DAHLIN

Grupp A: Bayern München, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg, Lokomotiv Moskva

Kommentar: Det går naturligtvis inte att tro något annat än att de regerande mästarna återigen dansar igenom gruppspelet som segrare. Urstarka hemma på Allianz och gör tillräckligt mycket mål på resande fot. Atlético är bättre i år än förra säsongen och då slog man ut Liverpool rättvist över två matcher, men Bayern rår de inte på. Salzburg till Europa League är gruppspelets säkraste utfall.

Grupp B: Real Madrid, Inter, Sjachtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach

Kommentar: Jag är övertygad om att Marängerna från Madrid återigen vill vara med och slåss om CL-bucklan efter förra årets allt för tidiga uttåg, men jag undrar ifall truppen är tillräckligt spetsig på bredden? Inter ser både starka och hungriga ut och jag tror att Conte faktiskt löser gruppsegern här. Shakhtar får gälla som favoriter mot ett vingklippt Gladbach i kampen om tredjeplatsen.

Grupp C: Manchester City, Marseille, Porto, Olympiakos

Kommentar: Precis som Real Madrid är City garanterat revanschsugna, men det verkar vara som förgjort i Champions League för Peps ljusblå gäng. Har slarvat för mycket hittills, men återigen fick man en ytterst tacksam grupp att rotera sig igenom. Är det ens att sticka ut hakan om jag säger att de inte tappar en enda poäng? "Skrällen" blir att Rudi Garcia guidar sitt Marseille till slutspelet!

Grupp D: Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjlland

Kommentar: Liverpool fick överraskande lämna turneringen redan i åttondelen i våras, men efter att till slut ha säkrat den efterlängtade ligatiteln tror jag det gamla cuplaget från Merseyside vill nå sin tredje final på bara fyra säsonger. Med Atalanta blir det här höstens mest sevärda grupp och jag tror Gasperinis lag ganska enkelt kommer göra Klopps dito sällskap till slutspelet. Ajax har tappat för många från den gyllene generation som nådde semifinalen 2019. Kul, men troligtvis hopplös lottning för våra danska vänner.

Grupp E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Kommentar: Hugget som stucket mellan ständigt underskattade Sevilla och (i år) hittills överskattade Chelsea. Givetvis är det inte speciellt konstigt att så många stora pusselbitar inte har hittat sin plats omgående i Lampards lagbygge och får han ordning på det under oktober kan man mycket väl hålla Europa League-specialisterna Sevilla bakom sig. Men initialt håller jag Lopeteguis rödvita gäng som gruppfavoriter. Svensklaget Krasnodar får sikta in sig på att lösa tredjeplatsen och gå för Europa League-finalen!

Grupp F: Borussia Dortmund, Lazio, Zenit, Club Brügge

Kommentar: Borussia Dortmund äger fortfarande Jadon Sancho och gör man det även på tisdag tror jag den gulsvarta mustangen kan gå riktigt, riktigt långt i den här turneringen. Behöver naturligtvis täta defensiven, men med en offensiv utöver engelsmannen bestående av Haaland, Reus, Hazard, Brandt och Reyna så har jag oerhört svårt att se hur de inte ska göra minst ett par mål i samtliga matcher. Lazio får trots en ganska sval magkänsla gälla som favoriter att följa med dem till slutspelet. Rysskylan i St Petersburg emot. Brügge fortsätter sin hopplösa verklighet med att vara för bra för Belgien men för usla för Champions League.

Grupp G: Barcelona, Juventus, Dynamo Kiev, Ferencvaros

Kommentar: Messi mot Ronaldo! Kulusevski mot Barcelona! Oerhört maffigt möte och här lär inget lag vilja vika ned sig eller gå med på att det andra laget ska vara bättre och dra fördelen av gruppsegern lagom till slutspelet. Jag tror att laget som tar 12 poäng i de andra fyra matcherna vinner och där håller jag Barcelona som en strået vassare segerstaplare. Kiev slår ungrarna och löser Europa League.

Grupp H: PSG, RB Leipzig, Manchester United, Basaksehir

Kommentar: "Dödens Grupp" är ett slitet gammalt uttryck som man knappast är ensam om att använda här. Finalisten från i fjol måste givetvis hållas som favoriter och firma Neymar Mbappé lär bli tungan på vågen. Men hur klarar de förlusten av försvarschefen Thiago Silva? Emil Forsbergs Leipzig ska inte underskattas och jag håller dem för dagen som ett bättre lag över hela banan än Manchester United. Jag vill heller inte underskatta turkarna, men jag har svårt att se dem ta en enda poäng?

ADAM PINTHORP

Grupp A: Bayern München, Atlético Madrid, Salzburg, Lokomotiv

Kommentar: Bayern är en av favoriterna till rubbet och således storfavorit i den här gruppen. Har genomgått delar av sin generationsväxling på ett enastående vis och det vore omöjligt att peka på Hansi Flick som annat än en mästare. Bakom erhåller cupstarka Atlético andraplatsen.

Grupp B: Real Madrid, Inter, Sjachtar, Mönchengladbach

Kommentar: Inter kan störa Real Madrid men jag tror det spanska huvudstadslaget tar den här gruppen på ren rutin. Tappar inga poäng i onödan. Inter tvåa.

Grupp C: Manchester City, Marseille, Porto, Olympiakos

Kommentar: Tacksam lott för Guardiolas City. Gruppspelet ska vara en munsbit. Från den fjärde potten kliver Marseille in i den här gruppen som en joker. Stor kvalité finns i truppen. OM:s återkomst i CL räcker till åttondel.

Grupp D: Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland

Kommentar: Ajax har tappat nästan alla ur sin supergeneration och får det svårt här. Atalanta har knappast lugnat sig jämfört med förra säsongen. Bergamo-laget går vidare efter gruppfavoriten Liverpool.

Grupp E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Kommentar: Lurig grupp. Storsatsande Chelsea kanske gäller som knapp favorit, men då jag håller Julen Lopeguis Sevilla som ett mycket mer färdigt lag samtidigt som defensiven imponerade förra säsongen tror jag regerande Europa League-mästaren kammar hem den här gruppen. Chelsea behöver mer tid för att gå långt, men tar sig nog vidare. Rennes med superlöftet Camavinga en outsider.

Grupp F: Dortmund, Lazio, Zenit, Club Brügge

Kommentar: Luften gick ut Lazio i ligan i somras, men tog i alla fall den där CL-platsen. Kommer satsa allt här. Och har en gyllene chans att ta sig vidare i en överkomlig men likväl klurig grupp. Dortmund med Sancho-Haaland i spetsen alltjämt favorit till gruppsegern.

Grupp G: Barcelona, Juventus, Dynamo Kiev, Ferencvaros

Kommentar: Äntligen va? Cristiano Ronaldos lag mot Lionel Messis lag. Hela gruppspelets häftigaste fighter på förhand med så många ingredienser. Pjanic mot Juve. Arthur mot Barça. Ajax-derby mellan de Ligt och de Jong. Jösses, det här blir något alldeles extra. Barça har bättre trupp och knapp favorit i min bok.

Grupp H: PSG, Man United, Leipzig, Basaksehir

Kommentar: PSG vinner den här gruppen. Manchester United knapp favorit före Leipzig, som en bra dag kan slå alla, till andraplatsen.

PETER HYLLMAN

Grupp A: Bayern München, Atlético Madrid, Red Bull Salzburg, Lokomotiv Moskva

Kommentar: Bayern München och Atlético Madrid tydliga favoriter i den här gruppen, men Red Bull Salzburg har ändå en vettig chans att störa kanske framför allt Atlético Madrid.

Grupp B: Inter, Real Madrid, Sjachtar, Mönchengladbach

Kommentar: Ett Antonio Conte-drivet Inter måste betraktas som favoriter i den här gruppen, före ett Real Madrid som inte känns fräschare än förra säsongen. Shakhtar Donetsk kan störa båda lagen, och tar tredjeplatsen på mer europeisk rutin.

Grupp C: Manchester City, Porto, Marseille, Olympiakos

Kommentar: Lottningsgudarna har varit ganska snälla med Man City den här gången. Måste betraktas som stora favoriter i den här gruppen. Olympiakos den klara fyran, och det blir en fajt mellan Porto och Marseille om andraplatsen, där Portos större vana drar längsta strået.

Grupp D: Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland

Kommentar: En kanske något smålurig lottning för Liverpool, som däremot ändå måste förväntas både gå vidare och vinna gruppen. Riktigt svårtippat mellan Atalanta och Ajax om andraplatsen, men Ajax har tappat många spelare det senaste året.

Grupp E: Chelsea, Sevilla, Rennes, Krasnodar

Kommentar: En rätt jämn grupp där inget av lagen riktigt sticker ut, möjligen med vissa frågetecken för vad Krasnodar kan hitta på. Chelsea och Sevilla måste nog ändå antas göra upp om gruppsegern.

Grupp F: Dortmund, Lazio, Zenit, Club Brügge

Kommentar: Även detta en rätt svårförutsägbar grupp. Dortmund är förmodligen det bästa laget i gruppen, men är ungt och kanske en aning ojämnt. Lazio känns som näst starkast på pappret men har inte samma rutin som framför allt FC Zenit.

Grupp G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencvaros

Kommentar: Återigen möts alltså Cristiano Ronaldo och Leo Messi i Champions League. Och visst känns det rätt givet att Juventus och Barcelona går vidare. Juventus känns som det stabilare laget och kanske är det lite tur för Barcelona att här inte fanns ett starkare tredjelag i gruppen.

Grupp H: PSG, Man United, Leipzig, Basaksehir

Kommentar: Dödens grupp är ett slitet uttryck. Men det här blev verkligen en tuff grupp, och riskerar bli en mycket obehaglig upplevelse inte minst för ett labilt Man Utd. PSG är starka men kan vara ojämna.

ERIK HADZIC

Grupp A: Bayern, Atlético, RB Salzburg, Lokomotiv Moskva

Kommentar: Bayern ganska klar favorit mot ett Atleti som de har erfarenhet av att möta i gruppspelet. Salzburg har bara små chanser att hota spanjorerna om andraplatsen.

Grupp B: Real Madrid, Inter, Mönchengladbach, Sjachtar

Kommentar: Tredje gången gillt för Inter att ta sig vidare från gruppspelet efter klubbens uppvaknande. Real Madrid och Inter är klara favoriter att gå vidare trots en kvalitativ grupp.

Grupp C: Man City, Marseille, Porto, Olympiakos

Kommentar: OM:s första Champions League-deltagande på sju år. Klarar de att gå vidare på entusiasm före CL-rävarna i Olympiakos och Porto?

Grupp D: Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland

Kommentar: CL-spelets två stora överraskningar de senaste två åren gör upp om platsen bakom Liverpool. Atalanta är dock ett mer färdigt lag än Ajax. Spännande Midtjylland har möjlighet att hota om tredjeplatsen.

Grupp E: Sevilla, Chelsea, Rennes, Krasnodar

Kommentar: Notoriska CL-besvikelsen Sevilla får en tacksam uppgift att ta sig vidare och till och med vinna gruppen. Rennes har dock rivstartat i Ligue 1 och kan inte räknas bort.

Grupp F: Dortmund, Lazio, Zenit, Club Brügge

Kommentar: Ännu längre har Lazio väntat på att få spela den här turneringen, närmare bestämt tolv år. De och Borussia Dortmund är i förarsätet framför mer oberäkneliga Club Brügge och Zenit.

Grupp G: Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev, Ferencvaros

Kommentar: Barcelona och Juventus är två gigantklubbar med större frågetecken över sig än vanligt. Givetvis reder de ut detta före Dynamo Kiev och Djurgårdens banemän Ferencvaros.

Grupp H: Leipzig, PSG, Man United, Basaksehir

Kommentar: Den på förhand tuffaste gruppen. Thomas Tuchel sa nyligen att CL-finalisten PSG:s trupp försvagats och RB Leipzig kan utkräva revansch efter semifinaltorsken i augusti. Trots Uniteds styrka känns det som de två starkaste lagen.

KEVEN BADER

Grupp A: Bayern, Atlético, Red Bull Salzburg, Lokomotiv Moskva

Kommentar: En grupp som har två solklara favoriter i Bayern och Atleti. Diego Simeones Atleti kommer vara ännu vassare denna säsongen, speciellt med nyförvärvet Luis Suarez. Bayern München är dock fortfarande ett nummer för stort för Madrid-laget. Red Bull Salzburg har tappat båda anfallarna Erling Haaland och Hee-chan Hwang, men med tränaren Jesse Marsch har de en tydlig och stabil filosofi.

Grupp B: Real Madrid, Inter, Mönchengladbach, Sjachtar

Kommentar: Som vanligt kliver Real Madrid in i Champions League-spelet under stor press. I denna grupp ser jag dem som knappa favoriter där Antonio Contes Inter kommer göra livet tufft för dem. Marco Roses Gladbach imponerade förra säsongen och laget har fått behålla samtliga nyckelspelare. Jag tror att det tyska laget kommer slåss om ett avancemang in i det sista, men magkänslan säger att Inter kniper andraplatsen framför dem. När det kommer till Shaktar är de luriga. De har rutinen men jag anser att de andras spetskvalité är högre.

Grupp C: Mancheter City, Marseille, Porto, Olympiakos

Kommentar: Detta är nog den grupp som jag är minst säker på i mitt tips. Det är givet att se City som stora favoriter med tanke på deras spelarmaterial och status. Ser man till de andra lagen så är de klubbar som har förmågan att plocka full pott på hemmaplan och detta är därför en oerhört oviss grupp.

Grupp D: Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland

Kommentar: Ännu en grupp med en tydlig favorit. De resterande lagen är bra, men självklart kommer Klopps manskap ta hem detta. Sedan tippar jag Atalanta framför Ajax då de sistnämnda har tappat de betydelsefulla nyckelspelarna Donny van de Beek, Hakim Ziyech samt den talangfulle Sergino Dest.

Grupp E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Rennes

Kommentar: Tränaren Julen Lopetegui ledde sitt Sevilla till en seger i Europa League i augusti och inför denna säsong har man fått tillbaka den rutinerade mittfältaren Ivan Rakitic. På pappret tycker jag att Chelsea ser vassare ut, men samtidigt tror jag att Chelsea behöver mer tid innan de hittar rätt med samtliga nyförvärv. Dessutom har flera nyckelspelare inte fått så mycket speltid på grund av skador. Jag tippar därför på Sevilla med sin rutin och balans framför London-klubben. Den franska klubben Rennes spelar sin första säsong någonsin i Champions League. Det är svårt att sia om hur de påverkar laget, men med tanke på Krasnodars rutin så tippar jag dem högre.

Grupp F: Dortmund, Lazio, Zenit, Club Brügge

Kommentar: Det kommer bli en jämn kamp mellan Dortmund och Lazio och det blir roligt att se Ciro Immobile mot sin gamla klubb. I slutändan tror jag att Dortmund vinner. Den största anledningen till detta är deras offensiva styrka. Bakåt lär det trilla in en del mål, men framåt bör Haaland, Sancho, Reyna, Reus med mera lösa avancemanget. För Zenits del blir det Europa League till våren. Laget är redan nio matcher in i säsongen vilket talar för att de är i matchform.

Grupp G: Barcelona, Juventus, Dynamo Kiev, Ferencvaros

Kommentar: De flesta ser nog mest fram emot att se Juventus mot Barcelona - Ronaldo mot Messi. Det dubbelmötet avgör självfallet vilket lag som vinner denna grupp. Magkänslan säger att båda lagen tar var sin seger och sedan avgörs det vilket lag som plockar flest poäng/mål i de resterande matcherna. Trots den kaotiska försäsongen med Koemans intåg i Barcelona och Messis vara eller icke vara så tippar jag att Barca vinner denna grupp. De besitter en oerhört hög högsta nivå i laget samtidigt som jag räknar in Koemans rutin i detta sammanhang som tränare jämförelsevis med Pirlos debutsäsong som A-lagstränare.

Grupp H: PSG, RB Leipzig, Mancheter United, Basaksehir

Kommentar: En oerhört intressant och jämn grupp. Här tror jag att det kommer avgöras i de sista matcherna. Med tanke på PSG:s fjolårssäsong så tippar jag dem som etta. Strax bakom dem överraskar jag med RB Leipzig som lyckades ta sig hela vägen till semifinalen förra säsongen. Tränaren Julian Nagelsmann har ett kollektivt starkt lag som även besitter en fin spetskvalité. Manchester United har på pappret egentligen ett ”spetsigare” lag, men på grund av Manchester Uniteds ojämnhet så tror jag att RBL kniper andraplatsen framför United.