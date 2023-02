Experterna tippar CL-åttondelarna: "Rätt givet att det är fördel Real"

OBS! För att streama UEFA Champions League på C More krävs paketet C More Plus eller C More Premium Plus.

För att streama turneringen hos Telia krävs paketet All Sport från Telia, C More inkl. Allsvenskan och Viaplay.

Samtliga åttondelsfinaler har studiostart 20.00 och avspark 21.00.

Så spelas åttondelsfinalerna i UEFA Champions League:

14 februari/8 mars Paris Saint-Germain-Bayern München

14 februari/8 mars Milan-Tottenham

15 februari/7 mars Borussia Dortmund-Chelsea