Felix om tuffa gruppen: "Bäst i sina länder"

João Felixs Atletico Madrid spelar mot FC Porto under onsdagskvällen i Champions League. Resten av matcherna blir inte enklare då både Milan och Liverpool är med i gruppen. Felix menar att de regerande spanska mästarna knappt kunde få en svårare grupp.

- Vi har en svår grupp och vi kommer spela mot lag som är bäst i sina respektive länder, säger Felix enligt The Mirror och fortsätter:

- Porto? Det är ett lag jag känner till väl och hur de spelar. Jag är redo för matchen.

Felix har länge spelat med en ankelskada och har därför missat starten av säsongen. Nu menar portugisen att han är helt frisk igen.

- Det var en svår tid. Det är aldrig lätt att spela när du inte mår bra. Nu mår jag fint, är återhämtad och fokuserad på att göra det bra den här säsongen. Jag har inte känt mig så här bra på länge. Med friheten att kunna röra mig på olika sätt som jag inte kunde göra med smärtan förut.

Felix gjorde tre mål förra säsongen i Champions League för Atletico Madrid.

Atletico Madrid ställs mot Porto klockan 21.00 under onsdagskvällen. Matchen sänds på Telia och C More.