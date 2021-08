FEM SPANINGAR: "Birmancevic lär bli dyrast någonsin"

Men hade ingen tur med domsluten

MFF lugnade sedan ner spelet och avslutade halvleken på ett ganska bra sätt. Colak fick ett hyfsat nickläge och Veljko Birmancevic försökte med ett avslut på mål. Den här kvällen hade Skånelaget ingen tur med de avgörande domsluten dock. I mitten av halvleken tog målvakten Allan McGregor bollen med händerna i vad som verkade vara utanför straffområdeslinjen. MFF tilldömdes frispark, men varför McGregor då får varning och inte visas ut är en gåta. I den 41:a minuten greppade sedan Bonke Innocent tag om Morelos efter en dålig touch och varnades. Fem minuter senare fick MFF-mittfältaren sin andra varning och därmed rött kort, efter en stämpling på Connor Goldson. Till Innocents försvar visade han verkligen inte mycket av fotsulan och varningen från domare Slavko Vincic kändes hård. Samtidigt är det ganska oansvarigt av Innocent att gå in så hårt i en 50/50-duell på mittplan, med halvtidssignalen en halv minut bort.

Colak ordnade en Malmöbragd

MFF vek inte ner sig för den motgången. I den 53:e minuten fick Birmancevic bollen utanför straffområdet och spelade fram den på utsidan av Rangers-försvaret till Colak, som drog till direkt och placerade bollen intill McGregors bortre stolpe. Fyra minuter senare var det dags igen. En boll hittade Colak i straffområdet, där tyskkroaten vände bort två försvarare och sköt in ett högst oväntat ledningsmål. 27-åringen levererade det som Malmö FF krävde av honom när han lånades in från Paok, och visade att han klarar av att göra det under all sorts tryck. Luften gick ur Rangers efter de dubbla fullträffarna. Hemmalaget öste på med inlägg, men klarade inte att skapa mer än ett par hetare lägen mot ett MFF-försvar som täckte Johans Dahlins mål med all världens insatser på spel. De lyckades också vinna med uddamålet igen mot Rangers – och fullbordade bragden.