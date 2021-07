FEM SPANINGAR: "Flyt vidare på Birmancevic-vågen, MFF"

HJK vassare i första halvlek

Med tanke på borttagandet av bortamålsregeln kom Malmö FF hit till Helsingfors med ett bra resultat i bagaget, ett övertag. Det kastade man rakt ner i papperskorgen direkt. HJK fick på ett märkligt sätt hörna (Franz Brorsson hävdar att han slog ut bollen via en hemmaspelare) efter drygt tio sekunder och en halvminut senare hade HJK nickat in 1-0 när MFF gick bort sig och inte plockade upp Miro Tenho. Ett mål som fick ”taket” att lyfta på Bolt Arena och ett mål som gav hemmalaget hopp om en speciell kväll. HJK har fällt större drakar än MFF här och en bättre ingång i en match går inte att få. Men så slarvade hemmalaget i försvarsspelet vid ett tillfälle i den tionde minuten och det utnyttjade Malmö. MFF var snäppet hetare än ett passivt HJK-försvar i boxen och så pang. Anders Christiansen, 1-1. Lagen gav helt enkelt bort varsitt mål. Men hemmalagets tro på att de skulle kunna ruska om Malmö försvann inte. Det tog ett tag innan matchen satte sig men när den väl gjorde det en bit in i den första halvleken var det främst HJK som låg på offensivt. MFF hade svårt att etablera spel på hemmalagets planhalva och finländarna skapade tryck via bland annat fasta situationer. En matchbild som kanske inte fick Malmös tränare Jon Dahl Tomasson att skaka av nervositet, men han lär heller inte ha klivit in i omklädningsrummet med det största av självförtroende.

Uppställningen blev ingen succé för Tomasson

I Jonas Knudsens frånvaro valde Jon Dahl Tomasson att satsa på en form av 3-4-2-1-uppställning, med Erdal Rakip och Anders Christiansen bakom Antonio Colak längst fram i planen, och helt utan naturliga ytterbackar. Utfallet? Nja, sådär. HJK hittade en del farliga ytor bakom Jo Inge Berget när han hamnade en bit upp i planen som ytter och dessutom försattes Franz Brorsson i vissa luriga en mot en-situationer centralt. Till andra halvlek såg Berget ut att ha ett större försvarstänk och efter en timmes spel skiftade MFF om för en mer defensiv approach. Då klev både Eric Larsson och Felix Beijmo in, vilket frigjorde Berget mer offensivt och gjorde att Christiansen klev ner som en av två centrala mittfältare.

MFF tyngre, men HJK "förtjänade" mer

Roope Riski missade öppet mål, det var snudd på straff till HJK vid två tillfällen, flera farliga skottlägen och en del luriga inspel. Hemmalaget skapade stora problem för MFF även i den andra halvleken, och efter den här matchen är det svårt att slita sig från tanken att HJK ”förtjänade” mer än vad de till slut fick. Men det är så här det är i Europa, det handlar om att göra jobbet och i många fall är det laget med mest klass, mest tyngd och mest rutin som till slut vinner. Malmö är vidare, om än med ett nödrop, och det faktum att man egentligen bara behövde en farlighet i den andra halvleken för att sticka upp och göra det så viktiga 2-1-målet skriker kvalitet. Över två matcher tog den lilla men ändå tydliga klasskillnaden mellan de här två lagen ut sin rätt.

Läge att flyta vidare på Birmancevic-vågen

Fem mål på de senaste fem matcherna. Sju mål på 14 matcher. Veljko Birmancevic är stekhet och nu undrar väl bara alla Malmö-supportrar när det är dags för serben att på allvar bli en del av MFF:s förstaelva. För hittills är känslan att Sören Rieks stått först i kön när han varit tillgänglig och det är förståeligt med tanke på att han är en rutinerad klasspelare på allsvensk nivå och att Birmancevic behövt tid för att acklimatisera sig. Men nu är det läge för Malmö att bara flyta vidare på Birmancevic-vågen och ge honom flera startchanser och fler spelminuter framöver. Takhöjden för dribblerns potential är enorm och kan Malmö utnyttja det momentum som han är inne i nu på rätt sätt så lär exempelvis Rangers behöva jobba hårt för att stoppa honom.

Firar MFF tioårsjubileum med en ny knall?



Malmö är nu klart för tredje rundan av Champions League-kvalet och den 3/4 augusti samt 10 augusti väntar skotska Rangers. Så klart är Steven Gerrards lag storfavorit inför mötet med tanke på klubbens storlek och utveckling de senaste åren, men möjligheterna till avancemang finns absolut där för Malmö. Och kanske är det passande att fira ”tioårsjubileum” mot just Rangers genom att slå till med en ny knall? Det var ju 2011 som MFF slog ut storklubben i CL-kvalet och bidrog till Rangers konkurs.