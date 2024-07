FEM SPANINGAR: "Hypereffektive Bolin är en av MFF:s hetaste"

Efter en avvaktande matchinledning blev svaret ett rungande ja. MFF dominerade matchbilden fullständigt under den andra halvan av första halvlek. Den inledde Lasse Berg Johnsen med att bomba in ledningsmålet från distans. Den norske mittfältaren skulle göra ett till mål just innan halvtid och däremellan gav Hugo Bolin sig själv en tidig födelsedagspresent när han satte 2-0.

