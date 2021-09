FEM SPANINGAR: Manchester City förnedrade Leipzig

City förnedrade Leipzig

Starkt av Leipzig att göra tre mål borta mot Manchester City, men varje gång man gjorde ett mål så gick City upp och gjorde ett. Christopher Nkunku nickade in 2-1 i den 42:a minuten. Men Riyad Mahrez satte 3-1 innan halvlekens slut. Nkunku nickade in 3-2 efter 51 minuter. Men efter 56 minuter gjorde Jack Grealish 4-2. Nkunku sköt in 4-3 efter 73 minuter. Men två minuter senare satte Joao Cancelo 5-3.



Tung start på säsongen för Forsbergs lag

Tre förluster på fyra ligamatcher, och nu förlust i Champions League. Och tio insläppta i sina två senaste matcher. Ibland kan en ombyggnad ta tid, men frågan är hur det är tålamodet i en klubb som Leipzig som har stora ambitioner? Och vad har den tunga starten gjort med självförtroendet?

ANNONS

Inför säsongen stack tränaren Julian Nagelsmann till Bayern München, och med sig tog han dels en hel del av tränarteamet, dels mittbacken Dayot Upamecano och lagkapten Marcel Sabitzer. Dessutom flyttade Ibrahima Konate, lagets näst bästa försvarare, till Liverpool. In tog laget Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb), Mohamed Simakan (Racing Strasbourg), Andre Silva (Eintracht Frankfurt), Brian Brobbey (Ajax) och Ilaix Moriba. Och tränaren Jesse Marsch från Red Bull Salzburg.

Nagelsmann ville ha possession. Marsch vill spela mer direkt. Allt sånt här kan som sagt ta tid. Men Leipzig har vant sig vid att ta steg framåt. Så hur tar man det om det nu blir ett steg bakåt?

Blir svårt för Leipzig att gå vidare från gruppen

Det är fjärde gången för Leipzig i Champions League. 2018 åkte laget ut i gruppen. 2020 tog man sig till semifinal. 2021 åttondel. Den här gången blir det svårt att ta sig vidare. Starten blev tung och 3-6 mot Manchester City var inte vad man hoppats på. Nu väntar hemmamatch mot Brügge och där måste Leipzig vinna. Brügge inledde gruppspelet med att spela 1-1 hemma mot PSG. Så det är en tuff grupp at ta sig vidare från.

ANNONS

Forsberg gjorde det okej - men bäst i Leipzig var Nkunku

Ibland såg det ut att gå på halvfart. Ibland blixtrade det till. Emil Forsberg gjorde en godkänd match borta mot Manchester City. Med halvfart så var det något tillfälle där det var möjligt att fylla på med full fart, för då hade han fått bra läge. Och så var det ett läge efter 41 minuter som vänsterbacken Angelino slog en boll som Ruben Dias missade och då Forsberg fick fritt läge. Men touchen blev svag och chansen försvann. Bra var det däremot när svensken slog in bollen över hela Citys försvar vid 2-1. Sedan hade Forsberg en aktion där han drev fram bollen bra och var nära att frispela en lagkamrat, som dock hamnade i offside.