FEM SPANINGAR: "MFF-dominans - men långt ifrån avgjort"

Uteslutande spel på Rigas planhalva

Malmö FF slapp mardrömslotten Bodö/Glimt från Norge i kvallottningen, men fick väl ett lettiskt mästarlag med gott om Europaerfarenhet i bagaget. Från den här kvalrundan har Uefa slopat den omdebatterade bortamålsregeln – Riga FC gav dock ingen som helst prioritering åt anfallsspelet. Det är förståeligt, eftersom matchen uteslutande spelades på gästernas planhalva. Riga skapade ett organiserat anfall på 45 minuter, men MFF hade väldigt svårt att tränga igenom ett väldigt lågt stående lettiskt försvar. Det låga bolltempot var en anledning och MFF skapade bara två hyfsade målchanser, men varken Sebastian Nanasi eller Antonio Colak prickade mål med sina avslut.

Total dominans efter utvisningen

Rigas anfallare Yunusa Muritala skulle spela en central roll ikväll. På ett negativt sätt. Efter 20 minuter fick Murtial en varning på kanske billiga grunder – men lugnade inte ner sig utan gick sedan in hårt mot Anel Ahmedhodzic på mittplan, innan han visades ut efter en vårdslös tackling fyra minuter innan pausen. Det röda kortet gav MFF alla möjligheter att koppla ett ännu fastare grepp om matchbilden, och målskyttet öppnade de fem minuter in i andra halvlek. Colak sköt från straffpunkten, och Rigas Roberts Ozols fumlade in bollen i egen målbur. MFF:s bästa period under matchen var i den inledande delen av andra halvlek, och laget hade möjligheter att dryga ut ledningen med något mål ytterligare. Sedan drog MFF ner på tempot, för mycket för att hota, men Riga åstadkom inte mer än ett par hotande kontringar som inte ledde till något avslut.