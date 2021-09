FEM SPANINGAR: "Solskjær bjöd in Young Boys - gjorde ödesdigra förändringar"

Ole Gunnar bjöd in Young Boys - inga lyckade förändringar

I den första halvleken var Manchester United ett par nummer större och bättre än Young Boys. Trots att högerbacken Aaron Wan-Bissaka fick rött kort efter 35 minuter så fortsatte United att var det bättre laget halvleken ut. När Wan-Bissaka visades ut så tog Solskjaer av Jadon Sancho, vilket var helt rätt, och tog in Diogo Dalot. Men trots övertaget så valde Solskjaer att göra ett byte i halvtid. Ut med centrala mittfältaren Donny van de Beek och in med en tredje mittback i Raphaël Varane. Så Manchester United gick ner på en fembackslinje - och trycktes tillbaka direkt. Man gav över initiativet till Young Boys, och för Solskjaer blev det inte bättre när det var just Varane som inte lyckades komma först på bollen vid 1-1-målet. Sex minuter efter kvitteringen valde Solskjær att ta ut Ronaldo och in med Jesse Lingaard, och i den 95:e minuten frispelade Lingaard en motståndare som avgjorde matchen.

Press på United nu

Manchester United såg ut att ta en enkel seger, men så kom den där utvisningen på Aaron Wan-Bissaka som gjorde att saker och ting förändrades. Nu slutade det med en blytung förlust mot Young Boys som ligger fyra i ligan i Schweiz. I nästa omgång väntar Villarreal hemma på Old Trafford och det blir en rysare. Då är det press på Manchester United som måste leverera efter värvningarna av Ronaldo och Varane.

Viktigt för Lindelöf att få starta igen

Manchester United värvade Varane och då hamnade Victor Nilsson Lindelöf på bänken, först mot Wolverhampton och sedan mot Newcastle. När svensken var med landslaget så fick han frågor om bänkningen i klubblaget och sa då att det kan bli bra om det blir lite rotation och inte lika många matcher som innan. Så när Solskjær släppte startelvan till Champions League-mötet med Young Boys så var det nog skönt för svensken. Och det kanske blir så att han får rätt, att Manchester United kommer att rotera? För landslaget är det viktigt att Lindelöf får spela i klubblaget. Den svenske mittbacken var godkänd mot Young Boys. Inga misstag i defensiven och han spelade enkelt i offensiven. Och med tanke på Varanes svaga inhopp så försämrades inte Lindelöfs framtida chanser.

Ronaldos otroliga siffror

Cristiano Ronaldo har återvänt till Manchester United och gjort tre mål på två matcher. Mot Young Boys var han ett hot i den första halvleken, kemin med landsmannen Bruno Fernandes var fin, och rätt som det var så small det och så var det 1-0.

Efter att inte ha gjort något mål i sina 26 första Champions League-matcher så är Cristiano Ronaldo nu uppe i 135 stycken. Mot Young Boys gjorde han sin 177:e CL-match, vilket är flest någonsin tillsammans med Real Madrid-ikonen Iker Casillas. Så flest mål och flest framträdanden. Young Boys var det 36:e laget som Ronaldo gjorde mål på i turneringen.

Ronaldo är 36 år och på hans 68 CL-matcher sedan han fyllt 30 år så har han gjort 63 mål, vilket är 35 fler än någon annan spelare över 30-strecket.

Sancho har en del att bevisa

Förra säsongen gjorde Jadon Sancho åtta mål och elva assist i Bundesliga. Det borde väl betyda att det finns något där? Men om det gör det så är det inget som han har visat i Manchester United där han väntar på sin första poäng. Mot Young Boys fick yttern chansen från start i stället för Mason Greenwood, och då stod han för ännu en slätstruken insats. Det hände ingenting, vilket det borde kunna göra när man är den spelartypen som han är och möter ett ganska svagt motstånd. Vid ett tillfälle kom han i ett bra en mot en-läge i motståndarnas straffområde, men tog för lång tid på sig med ett beslut och en motståndare dök upp och bröt. Det var givet att ta ut Sancho när Wan-Bissaka visades ut.