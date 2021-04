Foden hjälte för City - vann första mötet med Dortmund

Under tisdagen ställdes Manchester City hemma mot Borussia Dortmund i det första kvartsfinalmötet i Champions League. Hemmalaget har haft en kanonsäsong och toppar Premier League i överlägsen stil, medan Dortmund haft en tyngre säsong i Bundesliga. Därför var City solklara favoriter under tisdagskvällen.

Och laget fick en bra start.

Knappt 20 minuter in i matchen ställde laget om snabbt efter en felpass från Dortmunds Emre Can. Bollen hamnade till slut hos Riyad Mahrez som spelade bollen snett inåt bakåt till Kevin de Bruyne, som placerade in 1-0 i öppet mål.

Ett par minuter efter de Bruynes ledningsmål fick också City en straff efter att Rodri gått omkull i straffområdet, men efter VAR-granskning dömdes straffen bort. Situationen skapade stor ilska i Dortmund-lägret och på Twitter uttryckte Jadon Sancho sin ilska.

"Den här domaren behöver kollas upp", skrev Sancho.

I andra halvlek bevakade City sin ledning, men Dortmund skulle kvittera med fem minuter kvar. Erling Haaland skarvade fram bollen till Marco Reus och fri med Ederson i Citys mål var den tyske stjärnan klinisk när han placerade in 1-1.

City skulle dock få sista ordet sedan Phil Foden fått en passning och från nära håll kunde den offensive mittfältaren sätta dit 2-1, vilket också blev slutresultatet i matchen.

Lagens startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo – Rodri, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden - Silva

Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can, Dahoud - Knauff, Haaland, Reus