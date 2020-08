Forsbergs Leipzig till historisk CL-semi - efter dramatisk seger mot Atletico Madrid

Emil Forsbergs Leipzig är i Champions League-semifinal. Det efter att ha besegrat Atletico Madrid med 2-1 under torsdagens kvartsfinal. - Vi är självsäkra, det såg ni idag, säger Tyler Adams till BBC.

Under torsdagen spelade Emil Forsbergs Leipzig sin första Champions League-kvartsfinal i klubbens historia. Motståndet stod Atletico Madrid för, som i sextondelsfinalen slog ut den regerande mästaren Liverpool.

Efter en mållös första halvlek med mycket spel mellan två mål tog Leipzig ledningen direkt i den andra halvleken. Marcel Sabitzer hittade spanjoren Dani Olmo i Atletico Madrids straffområde, som stormade fram mot bollen och nickade in 1-0 till tyskarna.

Med 20 minuter kvar att spela fällde Lukas Klostermann Joao Felix i eget straffområde, och domaren dömde straff till Atletico. Felix klev själv fram till straffpunkten och förvaltade straffen säkert, trots att Peter Gulasci gick åt rätt håll.

Men Leipzig skulle få det sista ordet. I den 88:e matchminuten fick Angelino en boll i djupled. Istället för att skicka in ett inlägg i Atleticos straffområde, passade spanjoren Tyler Adams som stod friställd utanför straffområdet. Adams tog emot bollen och sköt via Stefan Savic in bakom Jan Oblak i Atletico-målet. Målet var Adams första mål för Leipzig - och det skickar klubben till sin första Champions League-semifinal någonsin.

I semifinalen ställs Leizpig mot Paris Saint-Germain, som efter en jätteupphämtning på tilläggstid mot Atalanta kvalificerade sig för semifinal under onsdagen.

Emil Forsberg tillbringade matchen på bänken, men hoppas att få spela Champions League-semi.

- Vi är väldigt glada. Vi vet att Paris är ett fantastiskt lag, vi såg när de spelade igår mot Atalanta. Nu handlar det om att återhämta sig på rätt sätt, hitta rätt mentalt och jobba på vår matchplan. Vi är självsäkra, det såg ni idag, säger segerskytten Tyler Adams till BBC.

Startelvor:

RB Leipzig: Gulasci - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Kampl, Laimer, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen.

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Gimenez, Savic, Lodi - Herrera, Koke, Saul, Carrasco - Llorente, Costa.