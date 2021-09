Grealish avslöjar Peps ord efter vilda gesterna

Det var efter en dryg timmes spel i ledning 3-2 som Pep Guardiola kallade till sig Grealish och Mahrez. På tv-bilderna såg man hur spanjoren gestikulerade och såg frustrerad ut – men Grealish avslöjar nu att det i själva verket inte vara särskilt dramatiskt.

- Han ville att vi skulle jobba hem. Pep kräver hårt jobb både offensivt och defensivt, säger engelsmannen till BT Sport.

Trots kritiken visade Mahrez och Grealish stor kvalitet, kanske då främst i det offensiva, och svarade för varsitt mål i matchen. Guardiola förklarade sin frustration över yttrarna.

- Vi pratade i paus om hur vi måste göra, och de gjorde inte vad vi sa, då uppstår det bråk.

Manchester City toppar därmed gruppen som också består av PSG samt Club Brugge.

Grealish on what Pep was demanding from him and Mahrez “That was just defensive work. The manager wants more offensively and defensively”



Pep “We spoke in half-time about the way we have to do it and they didn't do it” pic.twitter.com/lKGy1521gg