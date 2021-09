Guardiola hyllar Messi: "Behöver inte säga något"

Manchester City bortaspelar under tisdagskvällen mot Paris Saint-Germain i Champions League-gruppspelet. PSG-stjärnan Lionel Messi skadade sig nyligen, men var under måndagen tillbaka i träning inför stormatchen.

City-tränaren Josep Guardiola är inställd på att det kommer bli en tuff match, samtidigt som han ser fram emot att ställas mot Messi. Guardiola basade under en period över Messi i Barcelona när den spanska storklubben skördade stora framgångar.

- Han är en typ av spelare som talar för sig själv. Därför behöver jag inte säga något annat. Det han gjort i sin karriär är exceptionellt, säger Guardiola enligt AS och fortsätter:

- Med den kvaliteten som de har i sitt lag vet jag knappt vad vi kan göra. Det är ett fantastiskt lag.

Manchester City vann mot RB Leipzig i CL-premiären, medan PSG kryssade mot Club Brügge, vilket förstås var en missräkning för den franska storklubben.

Matchen streamas hos Telia och C More med studiostart 20.00, samt på TV4 med start 20.55. Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.