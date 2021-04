Gündogan sågar nya CL-formatet: "Ingen som tänker på oss?"

I skuggan av kollapsande Super League klubbade Uefa under måndagen igenom ett nytt format för Champions League som ska gälla från 2024 och framåt.

Antalet lag utökas från 32 till 36 och gruppspelet skrotas. Istället kommer lagen spela en serie där alla blir garanterade tio matcher, fem på hemmaplan och fem på bortaplan. Förändringarna kommer resultera i fler matcher och därmed större möjligheter till intäkter, via bland annat tv-avtal. Därefter väntar ett slutspel med 16 lag.

En som är kritisk till det nya CL-formatet är Manchester City-stjärnan Ilkay Gündogan. Så här skriver han på sin officiella Twitter:

"Med alla Super League-grejer som håller på… kan vi snälla även prata om det nya Champions League-formatet? Fler och fler och fler matcher, är det ingen som tänker på oss spelare? Det nya CL-formatet är bara det minst onda i jämförelse med Super League…"

"Det nuvarande CL-formatet fungerar jättebra och det är därför det är den mest populära klubbtävlingen i världen - för oss spelare och för fansen."

Manchester City är framme i semifinal i årets Champions League. Där ställs de mot PSG.

