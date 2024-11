Gyökeres och Hien prisas - med i omgångens CL-lag

Veckans rubriker stod Viktor Gyökeres för när han med ett hattrick sänkte Manchester City under tisdagskvällen. Svensken utsågs till matchens bästa spelare efter showen hemma för sitt Sporting.

Under onsdagskvällen var det dags för ännu en svensk att utmärka sig. För Isak Hien spelade hela matchen för sitt Atalanta när tyska Stuttgart besegrades på bortaplan med 2-0. Landslagsmittbacken fick även han utmärkelsen som matchens bästa spelare efter insatsen.

Och under torsdagen presenterades omgångens lag i Champions League och då återfanns både Gyökeres och Isak Hien i elvan. Det hör inte till den vanliga ordningen att en svensk är med i omgångens lag, desto mer speciellt med två denna gång, alltså.

Bra uppladdning inför den kommande landslagssamlingen, minst sagt.

Viktor Gyökeres har gjort fem mål på fyra matcher i CL denna säsong. Isak Hien har spelat i tre av fyra CL-matcher för Atalanta som fortfarande inte släppt in något mål i turneringen.

Se hela omgångens lag nedan.

🥁 Introducing your Team of the Week!@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/uKBLH5F0L7