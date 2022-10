Haaland-"grälet" i FCK: "Därför säger jag 'du är skyldig mig en miljard''"

2017.

Erling Braut Haaland var på provträning med FC Köpenhamn, vilket har varit känt i flera år. Men nu har den danska storklubbens miss återupplivats efter norrmannens braksuccé i Manchester City.

På en presskonferens berättade nuvarande FCK-tränaren Jacob Neestrup att Ståle Solbakken, som då var huvudtränare i klubben och som numera är förbundskapten för Norge, pikat dåvarande klubbledningen.

- Skulle vi ha gjort allt för att säkra Haaland den gången? Ja, det skulle vi nog. Vår tidigare manager har retat oss – och bland annat mig – att vi är skyldiga en miljard och en femtiolapp i böteskassan, sa Neestrup enligt VG.

Så, varför blev det inte en övergång för Haaland till FCK där och då? Solbakken förklarar:

- Vi tog inte kampen. Det är inte säkert att Erling hade skrivit på för oss. Men Jacob var en del av juryn som tog det beslutet. Det är grunden till att jag säger "du är skyldig mig en miljard", säger Solbakken till VG i skämtsam ton.

Men det var inte alla i FCK som ville att klubben skulle avstå från att värva Haaland. Mikkel Hemmersam, dåvarande rekryteringsanavarig i FCK, tyckte att man borde säkrat norrmannens tjänster.

- Det var en person som insisterade på att vi skulle hämta Erling Haaland. Det var Mikkel Hemmersam, säger Solbakken till Nettavisen enligt bold.dk.

Den norske förbundskaptenen fortsätter:

- De fotbollskunniga i klubben gick aldrig hela vägen och skickade ett utlåtande på att vi skulle skriva under med Haaland. Mikkel gav Haaland grönt ljus, men utlåtandet kom aldrig till mig.

Senare under tisdagen ställs FC Köpenhamn mot Manchester City. Matchen startar 18.45 och du ser den op C More och Telia Play.