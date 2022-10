Haaland hyllas för showen: "Suverän"

Matchen mellan FC Köpenhamn och Manchester City var bara sju minuter, eller närmare bestämt 427 sekunder, gammal. Då slog han till igen, målkungen Erling Braut Haaland.

Norrmannen befann sig inne i straffområdet och dundrade in ett inspel fram till 1-0.

"Det här är bara löjligt. Hur många mål ska han göra den här säsongen?", skrev BBC-journalisten Simon Stone.

"Det börjar bli dumt nu, Erling Haaland. Han får målgörande att verka enkelt", skrev Sky Sports-experten och förre storspelaren Gary Lineker på Twitter.

På läktaren jublade pappa Alf Inge över målet.

Fullträffen var Haaland 18:e den här säsongen på 12 tävlingsframträdanden och det fjärde på tre matcher i Champions League.

ANNONS

Men mycket vill ha mer och Haaland nöjde sig inte där.

Efter lite mer än halvtimmes spel högg storstjärnan på en andrasituation efter en hörna och petade in 2-0.

Innan den första halvleken var färdigspelad gjorde Manchester City även 3-0. Den gången var det inte Erling Braut Haaland som höll sig framme, utan FCK:s Davit Khocholava lyckades tråckla in bollen i eget mål.

I halvtid byttes Haaland ut av taktiska skäl och han hyllades för sin insats i Champions League-studion.

- Han hittar rätt ytor hela tiden och är bra på att inte komma in för tidigt i ytorna. Han håller upp sina löpningar och kommer in i maxfart. Speluppfattningen är enorm, sa Telia- och C Mores expertkommentatorn Vicki Blommé.

Kim Källström och Hasse Backe:

- Han är otroligt stor, stark och fysisk. Men han rör sig som en liten spelare. Många mindre spelare behöver röra sig snabbt inne i straffområdet för att komma till avslut. Han har storleken, farten, kraften, rörelsemönstret. Det gör honom otroligt svårstoppad eftersom han har hela paletten, sa Källström.

ANNONS

- Fenomenal blick. Aldrig stationär i straffområdet. Alltid bort från mittbackarna. Suveränt vid den åldern, sa Backe.

I matchens andra akt gjorde Riyad Mahrez 4-0 på straff och Julian Alvarez satte spiken i kistan med ett 5-0-mål.

Manchester City har tagit full pott på sina tre inledande matcher. FCK ligger sist med en poäng, lika många som Sevilla. Dortmund är tvåa på sex inspelade poäng.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Gomez - Mahrez, Gundogan, Silva - Grealish, Haaland, Alvarez.

FC Köpenhamn: Grabara - Diks, Vavro, Khocholova, Kristiansen - Stamenic, Lerager, Johanesson - Claesson, Daramy, Karamoko.

Champions League streamas på Telia och C More.