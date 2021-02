Haaland tvåmålsskytt när Dortmund segrade

Borussia Dortmund har en tung period bakom sig. Laget har halkat efter i ligan (16 poäng bakom serieledande Bayern München) och spelet klaffar inte. På onsdagen ställdes laget mot Sevilla - som skuggar toppen i La Liga.

Bara sex minuter in i matchen skulle Sevilla ta ledningen. Suso avlossade ett skott som via Mats Hummels letade sig in i mål.

I den 19:e minuten kom kvitteringen. Efter fint förarbete från Erling Haaland fick Mahmoud Dahoud bollen centralt. Från 25 meter smekte mittfältaren upp bollen i krysset, otagbart för målvakten.

ANNONS

Åtta minuter senare var det dags igen. Haaland bröt sig loss, väggspelade med Jadon Sancho, fick tillbaka bollen och glidtacklade in 1-2.

Strax innan halvtid höll sig norrmannen framme igen. Marco Reus spelade bollen i djupled där Haaland enkelt kunde bredsida in 1-3.

Luuk De Jong reducerade med sex minuter kvar av matchen. Men trots en stark anstormning uteblev kvitteringen, och matchen slutade 2-3.

Startelvor:

Sevilla: Bono - Navas, Koundé, Carlos, Escudero - Fernando, Jordan, Rakitic - Suso, En-Nesyri, Papú Gomez.

Borussia Dortmund: Hitz - Morey, Hummels, Akanji - Sancho, Dahoud, Can, Bellingham, Guerreiro - Reus, Haaland.