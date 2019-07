Hallenius tävlingsdebuterade för Apoel - vann i CL-kvalet

I slutet av juni lämnade Linus Hallenius Sundsvall för spel i cypriotiska Apoel FC. Nu har anfallaren debuterat för sin nya klubb.

I Champions League-kvalmötet borta med FK Sutjeska Nikšić från Montenegro spelade Hallenius från start i en match som Apoel vann med 1-0 efter att Hallenius anfallskollega Tomás De Vincenti avgjort med matchens enda mål precis innan halvtid.

Hallenius spelade i 60 minuter innan han blev utbytt.

Två andra svenskar som spelade CL-kval under kvällen var Pierre Bengtsson och Sotirios Papagiannopoulos som bägge spelade hela matchen för FC Köpenhamn, som 2-0-vann borta mot The New Saints. Däremot fick Karl-Johan Johnsson ingen speltid för FCK då han satt på bänken hela matchen.